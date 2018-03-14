Общество

сегодня, 10:34

В мэрии пока не думали о новом графике работы детсадов в связи с ремонтом Петровского моста

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#детсады #Петровский мост
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В мэрии пока не думали о новом графике работы детсадов в связи с ремонтом Петровского моста

Если возникнет необходимость принимать детей в дошкольные учреждения в 6.00, городской департамент образования пойдет на это.

Вчера GOROD48 сообщил о том, что крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста. Это и НЛМК, и заводы ОЭЗ «Липецк». Кто-то будет вставать к станку уже в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00. Соответственно, «совы» будут уходить с работы не в 17.00, а в 19.00.

Эта публикация вызвала шквал комментариев. Некоторые из них касались работы детских садов и школ в связи с новым графиком работы родителей их воспитанников и учеников. Вот лишь некоторые из реплик.   

2: «забирать из сада - проблема, а кто будет работать с 7.00 - куда выпроваживать ребёнка в 5 утра?»
 
Возмущенный липчанин: «Городская администрация ничего не делает для улучшения транспортной обстановки. А теперь хотят все свалить на плечи людей. Кто заберет детей из садика, если родители работают до 19.00 и + время на дорогу. Детские сады будут работать до 21.00? И когда заниматься с детьми?»

Гость: «Да не только из сада, но и со школы. Как отвозить ребенка и забирать? Или у нас школы начнут работать круглосуточно. Или вы выделили школьные автобусы которые будут деток младших классов развозить до подъезда?»

Эту ситуацию мы просили прокомментировать председателя департамента образования мэрии Александра Мочалова.

- Эти вопросы пока никто не поднимал. По крайней мере, заведующие детских садов о такой возможной проблеме не говорили. Но если будет необходимость в изменении графиков работы дошкольных образовательных учреждений, мы сделаем все необходимое для этого. 
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#детсады #Петровский мост
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Комментарии (31)

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анастас

11 минут назад
Сделайте мост пешеходным, пустите автобусы с двух сторон до моста, оставьте полосу для экстренных служб и такси для инвалидов. Остальные водители пешочком прогуляются, сало на жопе растрясут. (так в качестве бреда очередного)
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Ольга

38 минут назад
От радостного предвкушения прибыли опечаталась))) ОФОРМЛЮ РЕГИСТРАЦИЮ!!!
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Ольга

46 минут назад
Запретить въезд машин левый берег, только разрешить тем, у кого регистрация места жительства на том берегу. Летом можно катамараны на речку запустить, вот и туристы попрут, поглазеть, как липчане активно крутят педали))) ОФОРМЛЮ РУГИМТРАЦИЮ НА ЭНТОМ БЕРЕГУ, ЗАДОРОГО!
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Для всех

47 минут назад
Бюджет не трогайте, он уже распилен на нужды нищих и сирых" и никаких доп.расходов на транспорт и др. мероприятия в нем не заложены. 650 млн потратим и целых 8 лет не будем с этой статья ничего иметь.
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На время ремонта моста

51 минуту назад
мэрию перенести на пл. Мира,служебный транспорт отобрать,пускай свои жопы возят на скотовозках(пазиках).
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Липчанка

51 минуту назад
Как всегда, решения принимают те, кто транспортом не пользуется вообще. Прежде чем слушать бред сумасшедшего(ых) чинуш, надо было все предусмотреть и просчитать для людей и учесть их мнения и интересы, а не считать как распилить 650 млн на ремонт моста со сроком гарантии 8 лет, если проще построить новый. Хотя тогда деньги списывать будет не на что.
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айай

51 минуту назад
Не вижу проблемы, рассмешили)))) на машинах мусор относят, а вы по мосту пешком)))) не царское дело, имея авто, ходить пешком)))
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Не вижу проблемы

сегодня, 12:23
Доезжаете до моста. По мосту пешком прогуливаетесь, природой любуетесь. Дальше на автобус. И никакие графики менять не надо
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ага

сегодня, 12:19
как обычно, ремонт затеяли, а народ как хош так и крутись
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гостья

сегодня, 12:16
Юрьевна, а почему предприятия должны нести дополнительные расходы? тогда пусть городской бюджет это обеспечивает...это мост города...
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