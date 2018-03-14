Общество
сегодня, 10:34
В мэрии пока не думали о новом графике работы детсадов в связи с ремонтом Петровского моста
31 1250
Если возникнет необходимость принимать детей в дошкольные учреждения в 6.00, городской департамент образования пойдет на это.
Вчера GOROD48 сообщил о том, что крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста. Это и НЛМК, и заводы ОЭЗ «Липецк». Кто-то будет вставать к станку уже в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00. Соответственно, «совы» будут уходить с работы не в 17.00, а в 19.00.
Эта публикация вызвала шквал комментариев. Некоторые из них касались работы детских садов и школ в связи с новым графиком работы родителей их воспитанников и учеников. Вот лишь некоторые из реплик.
2: «забирать из сада - проблема, а кто будет работать с 7.00 - куда выпроваживать ребёнка в 5 утра?»
Возмущенный липчанин: «Городская администрация ничего не делает для улучшения транспортной обстановки. А теперь хотят все свалить на плечи людей. Кто заберет детей из садика, если родители работают до 19.00 и + время на дорогу. Детские сады будут работать до 21.00? И когда заниматься с детьми?»
Гость: «Да не только из сада, но и со школы. Как отвозить ребенка и забирать? Или у нас школы начнут работать круглосуточно. Или вы выделили школьные автобусы которые будут деток младших классов развозить до подъезда?»
Эту ситуацию мы просили прокомментировать председателя департамента образования мэрии Александра Мочалова.
- Эти вопросы пока никто не поднимал. По крайней мере, заведующие детских садов о такой возможной проблеме не говорили. Но если будет необходимость в изменении графиков работы дошкольных образовательных учреждений, мы сделаем все необходимое для этого.
Эта публикация вызвала шквал комментариев. Некоторые из них касались работы детских садов и школ в связи с новым графиком работы родителей их воспитанников и учеников. Вот лишь некоторые из реплик.
2: «забирать из сада - проблема, а кто будет работать с 7.00 - куда выпроваживать ребёнка в 5 утра?»
Возмущенный липчанин: «Городская администрация ничего не делает для улучшения транспортной обстановки. А теперь хотят все свалить на плечи людей. Кто заберет детей из садика, если родители работают до 19.00 и + время на дорогу. Детские сады будут работать до 21.00? И когда заниматься с детьми?»
Гость: «Да не только из сада, но и со школы. Как отвозить ребенка и забирать? Или у нас школы начнут работать круглосуточно. Или вы выделили школьные автобусы которые будут деток младших классов развозить до подъезда?»
Эту ситуацию мы просили прокомментировать председателя департамента образования мэрии Александра Мочалова.
- Эти вопросы пока никто не поднимал. По крайней мере, заведующие детских садов о такой возможной проблеме не говорили. Но если будет необходимость в изменении графиков работы дошкольных образовательных учреждений, мы сделаем все необходимое для этого.
31 1250
анастас
Ольга
Ольга
Для всех
На время ремонта моста
Липчанка
айай
Не вижу проблемы
ага
гостья