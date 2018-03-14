Культура

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Великолепный XX век покажут на выставке

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#соцреализм #выставка #музей
Великолепный XX век покажут на выставке

Зрителям представят произведения соцреализма.

20 марта в филиале Липецкого областного художественного музея "Картинной галерее им. Н.А. Сысоева" откроется выставка "Великолепный XX век".

Как сообщает пресс- служба управления культуры и туризма Липецкой области, экспозиция представит зрителям произведения социалистического реализма, созданные в советские годы.

Среди произведений - «Водолаз Куйбышевской ГЭС» и «Ю.А. Гагарин. До скорой встречи» Андрея Плотнова, «На реке Жабне» Николая Соломина, «На завалинке» Михаила Божия, «Портрет В.И. Ленина» Александра Лактионова, «Девочка с яблоком» Григория Цейтлина, «Лапти и топор» Гелия Коржева, «Солнечный день» Сергея Герасимова.

Социалистический реализм в изобразительном искусстве передает правдивое, исторически-конкретное отображение действительности в ее революционном развитии и знакомит зрителя с бытом, индустриальным пейзажем и важными событиями ХХ века. Представленные на выставке работы отличает высокий профессионализм советской реалистической школы живописи, при этом каждый автор индивидуален в своей живописной манере, обладает самобытностью композиции и колористических решений.

Выставка будет работать до 25 апреля.

Фото kultura48.ru
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#соцреализм #выставка #музей

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