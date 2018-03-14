Общество

сегодня, 10:27

Липецкие судебные приставы отобрали у должника обувь

8 1686
#Приставы #УФССП
2
Липецкие судебные приставы отобрали у должника обувь

А еще 8 должников сумели вовремя скрыться.

Приставы Советского районного отдела Липецка совместно с сотрудниками Межрайонной ИФНС России провели рейд по взысканию задолженности с индивидуальных предпринимателей, задолжавших платежи по налогам.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, у одного из должников была изъята… обувь. Предприниматель лишился 34 пар ботинок и туфлей, у него был арестован товар на сумму 51 тысяча рублей.

Кроме того, еще трое должников выплатили в общей сложности на 60 тысяч рублей.

Всего приставы и налоговики навестили 12 павильонов, но в восьми из них им никого застать не удалось, поэтому бизнесмены так и остались в списке должников по налогам.

Фото mygazeta.com


8 1686
#Приставы #УФССП
2

Комментарии (8)

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Как гость
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У

6 минут назад
И правильно! Долги надо отдавать! У мусульман с долгами при жизни, в рай не берут.
ответить

Гость

48 минут назад
последние трусы скоро изымут ...
ответить

с. доброе

сегодня, 11:53
Уважаемые приставы , почему Вы не забрали ботинки у Маликова В.А. председателя сельской администрации .
ответить

гость *

сегодня, 11:21
точна такие ботинки на губернаторе видел - точна они ,да они .
ответить

к ардаш

сегодня, 11:13
Пущай ко мне приходят я им использованые презики отдам после Нонкиных посещений
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А

сегодня, 11:08
куда интересно эти вещи идут?на утилизацию?свинство,последние портки снимать.
ответить

Теперь

сегодня, 10:48
Приставы будут в новых ботинках народ грабить.....
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ну да

сегодня, 10:44
на фото неплохие туфли, но изъяли наверное не такие, а всякое г.. из дерьмонтина которое у нас продается
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