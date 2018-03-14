сегодня, 10:27
Липецкие судебные приставы отобрали у должника обувь
А еще 8 должников сумели вовремя скрыться.
Приставы Советского районного отдела Липецка совместно с сотрудниками Межрайонной ИФНС России провели рейд по взысканию задолженности с индивидуальных предпринимателей, задолжавших платежи по налогам.
Как сообщили в УФССП по Липецкой области, у одного из должников была изъята… обувь. Предприниматель лишился 34 пар ботинок и туфлей, у него был арестован товар на сумму 51 тысяча рублей.
Кроме того, еще трое должников выплатили в общей сложности на 60 тысяч рублей.
Всего приставы и налоговики навестили 12 павильонов, но в восьми из них им никого застать не удалось, поэтому бизнесмены так и остались в списке должников по налогам.
Фото mygazeta.com
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