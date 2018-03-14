Происшествия

сегодня, 10:27

Ночью в Липецке ограбили аптеку

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#ограбление
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Ночью в Липецке ограбили аптеку


Грабитель полдня прятался в подсобке и ждал, когда уйдут свидетели.

Сегодня ночью в Липецке на улице Катукова ограбили круглосуточную аптеку. Злоумышленник спрятался еще днем в подсобке отдельно стоящего здания с несколькими магазинами и дожидался, пока ни уйдут продавцы и покупатели.

Около полуночи он вышел из укрытия, поднялся на второй этаж, где находится аптека и ворвался внутрь помещения. На его пути встала фармацевт, но мужчина связал ее и бросился к сейфу. Металлический шкаф ему не поддался. Да и усилия были пустыми - там все равно ничего не было. Тогда злоумышленник взял выручку из кассы и сорвал золотые украшения с фармацевта.

Как сообщили GOROD48в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уточняется похищенная сумма. Первоначально было заявлено, что общий ущерб составил около 35 тысяч рублей. Проверку по факту грабежа проводят сотрудники ОП №7. 

Примечательно, что ночное ограбление уже не первое в этой аптеке.



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6 3353
#ограбление
1

Комментарии (6)

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На его пути встала фармацевт

55 минут назад
Еврей едет на велосипеде и качается. – Абрам, ты же не умеешь кататься на велосипеде, откуда он у тебя? – Я был у Сары ночью. Потом она мне сказала: «А теперь возьми самое дорогое, что у меня есть!». Вот я и взял велосипед.
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На его пути встала фармацевт

57 минут назад
наверное думала что ночной жених сейчас овладее ею в ночи как настоящий Мачо, а он только цепочку сорвал ...
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ЧОП

сегодня, 11:03
ВОТ И ОХРАНЯЙТЕСЬ В "ДЕЛЬТЕ МСК" КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ОБЬЕКТ РАЗПЕНДИРЕН И НЕЧЕШУТСЯ. ПОЗОР! ПОЗОР!ПОЗОР!.
ответить

ЧОП

сегодня, 11:02
ВОТ И ОХРАНЯЙТЕСЬ В "ДЕЛЬТЕ МСК" КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ОБЬЕКТ РАЗПЕНДИРЕН И НЕЧЕШУТСЯ. ПОЗОР! ПОЗОР!ПОЗОР!.
ответить

Мужик

сегодня, 10:49
Опять никого не найдут.
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Шурик

сегодня, 10:46
GaНдоNы
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