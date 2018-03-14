Ночью в Липецке ограбили аптеку



Грабитель полдня прятался в подсобке и ждал, когда уйдут свидетели.



Сегодня ночью в Липецке на улице Катукова ограбили круглосуточную аптеку. Злоумышленник спрятался еще днем в подсобке отдельно стоящего здания с несколькими магазинами и дожидался, пока ни уйдут продавцы и покупатели.

Около полуночи он вышел из укрытия, поднялся на второй этаж, где находится аптека и ворвался внутрь помещения. На его пути встала фармацевт, но мужчина связал ее и бросился к сейфу. Металлический шкаф ему не поддался. Да и усилия были пустыми - там все равно ничего не было. Тогда злоумышленник взял выручку из кассы и сорвал золотые украшения с фармацевта.

Как сообщили GOROD48в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уточняется похищенная сумма. Первоначально было заявлено, что общий ущерб составил около 35 тысяч рублей. Проверку по факту грабежа проводят сотрудники ОП №7.

Примечательно, что ночное ограбление уже не первое в этой аптеке.







