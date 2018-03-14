Происшествия

сегодня, 09:24

Мигрант изрезал сожительницу

17 2189
#поножовщина
1
Мигрант изрезал сожительницу

Полицейские раскрыли дело о нанесении ножевых ранений 33-летней гражданке одной из стран ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, о преступлении стало известно 26 февраля, когда пострадавшую доставили в хирургическое отделение ГУЗ ЛГБ № 3 Свободный Сокол с проникающим ножевым ранением брюшной стенки. Ранение женщина получила в квартире, которую снимала на улице Терешковой.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что на женщину напал ее сожитель  –неработающий 39-летний гражданин страны ближнего зарубежья. За нож он взялся во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры.

Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.
17 2189
#поножовщина
1

Комментарии (17)

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Обычный

6 минут назад
Это что бы с бендерами сразу войну не вести перепутав их с нормальными Славянами, а вообще сказал на хохлятском плохо про Россию или хитрый зло делает народу, нужно закопать
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Тархун

10 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
ответить

Доброзложелатель

31 минуту назад
так этой чернильнице и надо. славянам раздвигать надо лытки
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гость

35 минут назад
Люди быдло...сайт гавно...модераторы спят...закройте его нах тогда,раз не можете по нормальному развиваться!
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а мне

45 минут назад
Да пох ,вот новость то какая.
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хватит бредить

сегодня, 10:24
Вот она как, а вы вообще откуда взяли, что это мусульмане? у нас что, в "ближнем зарубежье" только мусульмане живут??
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 10:20
В пивной говорят, что на дальнем востоке россиянки с китайцами чпокаются за еду.
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гость 1

сегодня, 10:17
однако, тебе лечиться нужно!!!
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обрезной

сегодня, 10:16
Я иго салам сыктим вай вай маму шалам ух баля
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Гость

сегодня, 10:10
Что и следовало доказать , а то сама себе ...и так раз десять
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