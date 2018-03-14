Происшествия
сегодня, 09:24
Мигрант изрезал сожительницу
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Полицейские раскрыли дело о нанесении ножевых ранений 33-летней гражданке одной из стран ближнего зарубежья.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, о преступлении стало известно 26 февраля, когда пострадавшую доставили в хирургическое отделение ГУЗ ЛГБ № 3 Свободный Сокол с проникающим ножевым ранением брюшной стенки. Ранение женщина получила в квартире, которую снимала на улице Терешковой.
Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что на женщину напал ее сожитель –неработающий 39-летний гражданин страны ближнего зарубежья. За нож он взялся во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры.
Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.
Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что на женщину напал ее сожитель –неработающий 39-летний гражданин страны ближнего зарубежья. За нож он взялся во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры.
Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.
17 2189
Обычный
Тархун
Доброзложелатель
гость
а мне
хватит бредить
у вас тоже дрищ после разливного пива
гость 1
обрезной
Гость