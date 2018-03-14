Мигрант изрезал сожительницу

Полицейские раскрыли дело о нанесении ножевых ранений 33-летней гражданке одной из стран ближнего зарубежья.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, о преступлении стало известно 26 февраля, когда пострадавшую доставили в хирургическое отделение ГУЗ ЛГБ № 3 Свободный Сокол с проникающим ножевым ранением брюшной стенки. Ранение женщина получила в квартире, которую снимала на улице Терешковой.



Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что на женщину напал ее сожитель –неработающий 39-летний гражданин страны ближнего зарубежья. За нож он взялся во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры.



Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.