Происшествия

сегодня, 08:53

В Липецке «Лада Приора» столкнулась с автобусом

5 1410
#авария #ДТП
В Липецке «Лада Приора» столкнулась с автобусом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 13 марта в Липецке на площади Победы 38-летний водитель «Лады-Приоры» допустил столкновение с автобусом «ПАЗ» под управлением 35-летнего мужчины. В результате 68-летняя пассажирка автобуса получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1438 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 932, неиспользование ремней безопасности – 59, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 39.

5 1410
#авария #ДТП

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тархун

11 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
ответить

gor

55 минут назад
А почему сразу лада, а не автобус? На этой остановке почти все водители автобусов ведут агрессивно. И вообще пора всему общественному транспорту запретить ездить по дороге кроме крайней правой полосы(кроме обьезда аварийного транспорта) и запретить стоянку на этой полосе всех видов транспорта. Это называется выделенная полоса. А остановку на пл.победы напротив трц "победа" убрать. И кольцо разгрузится сразу.
ответить

ППЦ

сегодня, 10:19
«В результате 68-летняя пассажирка автобуса получила травму, и после оказания помощи была отпущена» — А она была задержана?!! Автор статьи задумывался о смысле что он пишет? Город48 берите меня на работу, я буду ваши статьи редактировать, а то похоже у вас там проблемы с этим))
ответить

У

сегодня, 10:08
Они сейчас в трамваях едут, а там вай-фая нет
ответить

Ы

сегодня, 09:31
Ну где вы любители обсерать иномарки, обосрите теперь хач мобильных!
ответить

Еще в рубрике

Ночью в Липецке ограбили аптеку
#ограбление
5
Ночью в Липецке ограбили аптеку

55 минут назад

Происшествия
Мигрант изрезал сожительницу
#поножовщина
17
Мигрант изрезал сожительницу

сегодня, 09:24

Происшествия
В Липецке в лобовом столкновении сошлись две иномарки
#авария #ДТП
40
В Липецке в лобовом столкновении сошлись две иномарки

вчера, 20:58

Происшествия
Дело о гибели жителя Грязей под колесами «ВАЗ-21140» дошло до суда
#авария #ДТП
7
Дело о гибели жителя Грязей под колесами «ВАЗ-21140» дошло до суда

вчера, 16:33

Происшествия
28-летний ельчанин обкрадывал знакомых женщин
#кража
7
28-летний ельчанин обкрадывал знакомых женщин

вчера, 16:30

Происшествия
Липчанин «заминировал» дом в Москве
#телефонный терроризм
4
Липчанин «заминировал» дом в Москве

вчера, 15:23

Происшествия