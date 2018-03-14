В Липецке «Лада Приора» столкнулась с автобусом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 13 марта в Липецке на площади Победы 38-летний водитель «Лады-Приоры» допустил столкновение с автобусом «ПАЗ» под управлением 35-летнего мужчины. В результате 68-летняя пассажирка автобуса получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1438 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 932, неиспользование ремней безопасности – 59, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 39.