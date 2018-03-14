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Липецкие медики фотографируются со снимками рентгена

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#Флешмоб
Липецкие медики фотографируются со снимками рентгена

Работники здравоохранения участвуют во флешмобе

Медики ГУЗ «Липецкая РБ» организовали флешмоб, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта). Они фотографируются с рентгенограммами, чтобы напомнить всем: туреркулез грозное, но излечимое заболевание.Фотографии сопровождаются хэштегом #флюшканапамять , сообщает ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».

Всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 1993 году объявившей туберкулёз глобальной проблемой. Целью Всемирного дня борьбы против туберкулёза (ТБ) является повышение осведомлённости о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по ликвидации этой болезни.

24 марта выбрано в связи с тем, что этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.

В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек, абсолютное большинство из которых (около 95 %) — жители развивающихся стран. Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция. В странах третьего мира туберкулёз обуславливает около 26 % летальных исходов.

Фото: сообщество «Будь здоров, Томск!»
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#Флешмоб

Комментарии (26)

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Сергей 13

45 секунд назад
Они бы лучше нерабочие флюрографы по городу сделали,и чтобы,как раньше,можно было прийти и пройти,а не сидеть полдня у терапевта,чтобы тебе направление на флюорографию дали.А так да,мы боремся с туберкулёзом,только шо то он побеждает пока.
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НЕТ

7 минут назад
Туберкулёз- социальная болезнь униженных ,несчастных, голодных и обездоленных людей! Болезнь третьих стран МИРА, К которой мы и относимся!!!!!!! Здоровая ЕВРОПА о ней и не говорит! А с нас ещё, с налогов на манту сдирают новые "дворяне" и делают это заболевание масштабным и процветающим в стране!!!!! Бабло,бабло,бало_ легко и просто!!!!!
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палицай

9 минут назад
чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало
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12 минут назад
одно поражает в людях.., фото с ребрами это не деградируете
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кодак

14 минут назад
одно поражает в людях.., ладно ссыкухи сфоткались но две тети это перебор
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писдосмотрщик или генколог

17 минут назад
вылажу фото со своей работы
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ну и дурнина в халате

19 минут назад
одно поражает в людях.., у меня зависть вскипела от фото с ребрами
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Какое

21 минуту назад
отношение имеет липецкая ЦРБешка к борьбе с туберкулёзом? Они пневмонии пропускают, слепенькие специалисты. Сколько угробили народу страшно вспомнить
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лилипутин

22 минуты назад
одно поражает в людях.., добро из тебя так и прет
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язве в белом халате

23 минуты назад
одно поражает в людях.., ты не болела дура не дай
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