Липецкие медики фотографируются со снимками рентгена

Работники здравоохранения участвуют во флешмобе

Медики ГУЗ «Липецкая РБ» организовали флешмоб, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта). Они фотографируются с рентгенограммами, чтобы напомнить всем: туреркулез грозное, но излечимое заболевание.Фотографии сопровождаются хэштегом #флюшканапамять , сообщает ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».



Всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 1993 году объявившей туберкулёз глобальной проблемой. Целью Всемирного дня борьбы против туберкулёза (ТБ) является повышение осведомлённости о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по ликвидации этой болезни.



24 марта выбрано в связи с тем, что этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.



В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек, абсолютное большинство из которых (около 95 %) — жители развивающихся стран. Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция. В странах третьего мира туберкулёз обуславливает около 26 % летальных исходов.



Фото: сообщество «Будь здоров, Томск!»