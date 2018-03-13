сегодня, 20:58
В Липецке в лобовом столкновении сошлись две иномарки
Предполагаемый виновник аварии отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.
Сегодня вечером в Липецке в районе кольца Трубного завода произошло тройное ДТП.
Как сообщают очевидцы, автомобиль “Ниссан” выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с “Фольксвагеном”. После этого один из автомобилей задел проезжающую мимо “Мазду”.
В ДТП пострадали водители первых двух автомобилей, но от госпитализации они отказались. Также стало известно, что водитель "Ниссана” решил не проходить медосвидетельствование на стояние опьянения на месте ДТП.
иносраноговнообладатель
иносраноговнообладатель
иносраноговнообладатель
Инотазогавнопром
Roki
вазотазодрыщекол
321
вазотазодрыщекол
игп
Веня