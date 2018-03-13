Происшествия

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В Липецке в лобовом столкновении сошлись две иномарки

29 2473
#авария #ДТП
3
В Липецке в лобовом столкновении сошлись две иномарки


Предполагаемый виновник аварии отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Сегодня вечером в Липецке в районе кольца Трубного завода произошло тройное ДТП.

Как сообщают очевидцы, автомобиль “Ниссан” выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с “Фольксвагеном”. После этого один из автомобилей задел проезжающую мимо “Мазду”.

В ДТП пострадали водители первых двух автомобилей, но от госпитализации они отказались. Также стало известно, что водитель "Ниссана” решил не проходить медосвидетельствование на стояние опьянения на месте ДТП.



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29 2473
#авария #ДТП
3

Комментарии (29)

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иносраноговнообладатель

8 минут назад
Если на 100 км ровной прямой пустой дороге будет стоят столб. Мы дырявые дрочеры на своих иножоповозках в него в первый день * . Это система самонаведения инохлама!
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иносраноговнообладатель

8 минут назад
В ямке глубиной 5 см развалиться на полтора ляма деревянных может наше инодрочево для дырявых. Почему? Да потому что наши хлипкие иноочковозки из прессованного навоза предназначены для перевозки наших пробитых срак в соседний двор к корешу на случку, а не для езды по разбитым россейским дорогам
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иносраноговнообладатель

8 минут назад
Если вы стоите четвертым на светофоре, а перед вами еще стоят три инопомойки. То знайте, вы на зеленый не проедете! И будете снова стоять на красном. А все потому, что на каждом светофоре мы дырявые на инодрочеве сами у себя отсасываем. Поэтому 40 секунд горящего зеленого сигнала светофора на дырявым на инодрочеве МАЛО!
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Инотазогавнопром

10 минут назад
Когда уже все эти инотазы и иногавнодрочево самоуничтожится о столбы, заборы, деревья и прочее окончательно и тогда на дорогах резко снизится аварийность. Эти куски фольгированного гавна для быдла на колесах ни управляемости нормальной не имеют ни безопасность не обеспечивают.
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Roki

10 минут назад
321, мы все дырявые придурки на инотазах!!!!
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вазотазодрыщекол

11 минут назад
Ваз. , Я дырявый на инодрочеве все не могу успокоиться! У меня даже подвзорвался сракатан на англицкий флаг. Как же мою "дорогую иномарку" тут ОБОСРАЛИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ, сказали, что это - гавно! А я думал это автомобиль. А мне еще банку выплачивать 30 лет кредит за мое иногавно. А тут его обосрали. А у меня болезнь - иносрань головнрй башки. Вся цель моей жизни сводится к обдрачиванию моей кредитной иножоповозки, и обсуждению ее с таким же, как я быдлом. Я даже женится не могу, у меня ж на девушек не стоит. А стоит на таких же, как я дырявых на более крутом инодрочеве. И я им завидую. А тут "иномарки" назвали ГАВНОМ, что они на ямах разваливаются, управляются прямиком только в столбы, деревья и заборы. А мне еще 30 лет платить и на них дрочить.
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321

14 минут назад
Где админ то?задолбали придурки в комментариях
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вазотазодрыщекол

16 минут назад
Ваз. , зачем ты всегда после разных ников точки ставишь, неуч дегенеративный?
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игп

17 минут назад
В Липецке в лобовом столкновении сошлись два куска гавна
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Веня

19 минут назад
ВОТ ЭТО ПРИКОЛ...ВЫ ДУМАЕТЕ ВЫ ГОЛОСУЕТЕ?..https://www.youtube.com/watch?v=UcH3kLj0R0M
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