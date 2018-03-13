В Липецке в лобовом столкновении сошлись две иномарки



Предполагаемый виновник аварии отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.



Сегодня вечером в Липецке в районе кольца Трубного завода произошло тройное ДТП.

Как сообщают очевидцы, автомобиль “Ниссан” выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с “Фольксвагеном”. После этого один из автомобилей задел проезжающую мимо “Мазду”.

В ДТП пострадали водители первых двух автомобилей, но от госпитализации они отказались. Также стало известно, что водитель "Ниссана” решил не проходить медосвидетельствование на стояние опьянения на месте ДТП.







