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сегодня, 19:17

Липецкая вечЁрка: вандальная любовь, дорогая брошенка и ночной концерт

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Липецкая вечЁрка: вандальная любовь, дорогая брошенка и ночной концерт
Предлагаем вам обзор самых интересных по мнению интернет-пользователей событий Липецка и региона во вторник, 13 марта.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено необычное признание в пылких чувствах. На улице Советской изрисовали автомобиль «Дэу», который припаркован у ворот. Возможно художниками оказались те, кто не мог попасть за ворота из-за этой машины.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про брошенный «Мерседес». Брошенная иномарка, которую уже завалило снегом, стоит около дома 1 по улице Фрунзе. Администрация Липецка просит владельца транспорта выйти на связь и определиться с судьбой своей иномарки.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ремонта Петровского моста. Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом путепровода.


Горячо в комментариях к новости про ночной концерт. Такого в Липецке еще не было: в городе необычайно поздно, в 20.00, начнется политический митинг-концерт, приуроченный к 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.


Между тем, бурно обсуждается читателями сообщениепро убийство, совершенное многодетной матерью. Родившая шестерых из-за 50 000 рублей расправилась с ветераном.

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Комментарии (2)

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Ксения Лаптева

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