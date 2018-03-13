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сегодня, 19:17
Липецкая вечЁрка: вандальная любовь, дорогая брошенка и ночной концерт
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Предлагаем вам обзор самых интересных по мнению интернет-пользователей событий Липецка и региона во вторник, 13 марта.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено необычное признание в пылких чувствах. На улице Советской изрисовали автомобиль «Дэу», который припаркован у ворот. Возможно художниками оказались те, кто не мог попасть за ворота из-за этой машины.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про брошенный «Мерседес». Брошенная иномарка, которую уже завалило снегом, стоит около дома 1 по улице Фрунзе. Администрация Липецка просит владельца транспорта выйти на связь и определиться с судьбой своей иномарки.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ремонта Петровского моста. Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом путепровода.
Горячо в комментариях к новости про ночной концерт. Такого в Липецке еще не было: в городе необычайно поздно, в 20.00, начнется политический митинг-концерт, приуроченный к 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Между тем, бурно обсуждается читателями сообщениепро убийство, совершенное многодетной матерью. Родившая шестерых из-за 50 000 рублей расправилась с ветераном.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено необычное признание в пылких чувствах. На улице Советской изрисовали автомобиль «Дэу», который припаркован у ворот. Возможно художниками оказались те, кто не мог попасть за ворота из-за этой машины.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про брошенный «Мерседес». Брошенная иномарка, которую уже завалило снегом, стоит около дома 1 по улице Фрунзе. Администрация Липецка просит владельца транспорта выйти на связь и определиться с судьбой своей иномарки.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ремонта Петровского моста. Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом путепровода.
Горячо в комментариях к новости про ночной концерт. Такого в Липецке еще не было: в городе необычайно поздно, в 20.00, начнется политический митинг-концерт, приуроченный к 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Между тем, бурно обсуждается читателями сообщениепро убийство, совершенное многодетной матерью. Родившая шестерых из-за 50 000 рублей расправилась с ветераном.
2 437
Ксения Лаптева
беглый