Липчан научат печь жаворонков

Горожане могут отметить старинный русский праздник в соответствие с традициями

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Как сообщают в музее народного и декоративно-прикладного искусства, здесь 18 марта пройдет интерактивная программа, посвященная традиционному русскому народному празднику «сороки», который отмечали в день весеннего равноденствия.18 марта в музее пройдет мастер класс по выпечке жаворонков.Традиционно на Руси отмечали православный праздник Сорока мучеников севастийских (22 марта) обрядовой выпечкой жаворонков и закликанием весны.