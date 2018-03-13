Общество
сегодня, 18:58
Липчан научат печь жаворонков
Горожане могут отметить старинный русский праздник в соответствие с традициями
Как сообщают в музее народного и декоративно-прикладного искусства, здесь 18 марта пройдет интерактивная программа, посвященная традиционному русскому народному празднику «сороки», который отмечали в день весеннего равноденствия.
18 марта в музее пройдет мастер класс по выпечке жаворонков.
Традиционно на Руси отмечали православный праздник Сорока мучеников севастийских (22 марта) обрядовой выпечкой жаворонков и закликанием весны.
Фото: yumuniversity.ribchansky.com
18 марта в музее пройдет мастер класс по выпечке жаворонков.
Традиционно на Руси отмечали православный праздник Сорока мучеников севастийских (22 марта) обрядовой выпечкой жаворонков и закликанием весны.
Фото: yumuniversity.ribchansky.com
Ксения Лаптева
беглый
Нюрка
100%