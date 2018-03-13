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сегодня, 18:58

Липчан научат печь жаворонков

4 642
#"сороки" #праздник #музей
Липчан научат печь жаворонков

Горожане могут отметить старинный русский праздник в соответствие с традициями

Как сообщают в музее народного и декоративно-прикладного искусства, здесь 18 марта пройдет интерактивная программа, посвященная традиционному русскому народному празднику «сороки», который отмечали в день весеннего равноденствия. 

18 марта в музее пройдет мастер класс по выпечке жаворонков.

Традиционно на Руси отмечали православный праздник Сорока мучеников севастийских (22 марта) обрядовой выпечкой жаворонков и закликанием весны. 

Фото: yumuniversity.ribchansky.com

4 642
#"сороки" #праздник #музей

Комментарии (4)

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Ксения Лаптева

38 минут назад
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беглый

57 минут назад
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Нюрка

сегодня, 19:49
То что на фото не жаворонки , а булочки ,жаворонки пекутся не так !
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100%

сегодня, 19:23
да умения особа и не надо - ловишь жаворонка, ошпарил,ощипал,выпотрашил и запек по вкусу
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