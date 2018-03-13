Культура

сегодня, 18:32

В Липецкой области пройдёт фестиваль туристической песни

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#фестиваль #туризм
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Отдельная страничка песенного форума будет посвящена Дню смеха.

С 31 марта по 1 апреля в Липецкой области состоится одиннадцатый межрегиональный фестиваль авторской туристической песни «Регион 48. Аккорд любви».

Как сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области, задача этого фестиваля – развитие и популяризация туризма и здорового образа жизни через авторскую туристическую песню. «Регион48. Аккорд любви» дает возможность липчанам поделиться своим творчеством с близкими по духу людьми, с теми кому не чужды идеалы активного отдыха и спорта.

Ожидается приезд большого количества известных авторов – исполнителей, в числе которых Алексей Витаков, Надежда Сазонова, Павел Аксенов, Евгений Муравьёв (г.Краснодар), Лидия Чинарева (г.Вязьма), Валерий Балакирев (г.Можайск), Татьяна и Александр Кондратовы (г.Коломна) и другие.

Конкурсная программа фестиваля предусматривает работу творческих мастерских по четырем номинациям: авторы (стихи и музыка), исполнители, поэзия, специальная номинация «За здоровый образ жизни». Принять участие в прослушивании может любой желающий без ограничений по возрасту и месту проживания. Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри. Лауреаты и дипломанты выступят в заключительном Гала-концерте фестиваля, а также они автоматически выходят во второй тур межрегионального Бунинского фестиваля авторской песни и литературы малых форм «Радуга струн».

Кроме того, организаторы фестиваля запланировали множество развлекательных мероприятий. Здесь и сольные концерты бардов, и уже полюбившийся зрителям «Музыкальный ринг», и «Веселые старты». Также любой желающий сможет принять участие в конкурсной программе «Мартовский кот». Отдельная страничка песенного форума будет посвящёна Дню смеха. Участников и гостей фестиваля ждут веселые розыгрыши и шуточные конкурсы.
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#фестиваль #туризм
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Комментарии (6)

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Ксения Лаптева

39 минут назад
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беглый

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Мурка

сегодня, 19:51
Под звук аккорда 5 миллиардов исчезнут в чиновничьих карманах.
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Местная пурга

сегодня, 19:50
Давай распилим товарищь дорогой, давай распилим , туристы- пой!
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Епать Копать

сегодня, 19:13
Пусть песенки поют про заторы на мостах.
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Как всегда о самом главном не написали

сегодня, 18:45
"в Липецкой области состоится одиннадцатый межрегиональный фестиваль" Где фестиваль то пройдёт?
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