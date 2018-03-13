В Липецкой области пройдёт фестиваль туристической песни

Отдельная страничка песенного форума будет посвящена Дню смеха.

С 31 марта по 1 апреля в Липецкой области состоится одиннадцатый межрегиональный фестиваль авторской туристической песни «Регион 48. Аккорд любви».



Как сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области, задача этого фестиваля – развитие и популяризация туризма и здорового образа жизни через авторскую туристическую песню. «Регион48. Аккорд любви» дает возможность липчанам поделиться своим творчеством с близкими по духу людьми, с теми кому не чужды идеалы активного отдыха и спорта.



Ожидается приезд большого количества известных авторов – исполнителей, в числе которых Алексей Витаков, Надежда Сазонова, Павел Аксенов, Евгений Муравьёв (г.Краснодар), Лидия Чинарева (г.Вязьма), Валерий Балакирев (г.Можайск), Татьяна и Александр Кондратовы (г.Коломна) и другие.



Конкурсная программа фестиваля предусматривает работу творческих мастерских по четырем номинациям: авторы (стихи и музыка), исполнители, поэзия, специальная номинация «За здоровый образ жизни». Принять участие в прослушивании может любой желающий без ограничений по возрасту и месту проживания. Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри. Лауреаты и дипломанты выступят в заключительном Гала-концерте фестиваля, а также они автоматически выходят во второй тур межрегионального Бунинского фестиваля авторской песни и литературы малых форм «Радуга струн».



Кроме того, организаторы фестиваля запланировали множество развлекательных мероприятий. Здесь и сольные концерты бардов, и уже полюбившийся зрителям «Музыкальный ринг», и «Веселые старты». Также любой желающий сможет принять участие в конкурсной программе «Мартовский кот». Отдельная страничка песенного форума будет посвящёна Дню смеха. Участников и гостей фестиваля ждут веселые розыгрыши и шуточные конкурсы.