Возле пруда в «Елецком» появятся физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы

Сегодня в Липецке рассмотрели проект «дорожной карты» создания парка Авиаторов в районе микрорайона Елецкий.

Как сообщает Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сегодня в ходе совещания по вопросам обустройства особо охраняемых территорий местного значения и экологических троп в Липецке рассмотрели проект «дорожной карты» создания парка Авиаторов в районе микрорайона Елецкий, поднимались вопросы по обустройству территории парка Авиаторов и прилегающих к нему территорий, в том числе пруда, расчистка которого планируется управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.



В ходе совещания обсуждались вопросы создания объектов и элементов благоустройства на протяжении экологических троп. Рассматривалась необходимость размещения физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов и объектов в районе прохождения экологических маршрутов, в том числе при благоустройстве зоны отдыха возле пруда в районе Елецкий.



Создание экологических троп и особо охраняемых природных территорий в городе Липецке переведет на новый уровень природоохранную деятельность с учетом рекреационной нагрузки и потребности населения областного центра в благоустроенных местах отдыха.