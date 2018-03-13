Общество

сегодня, 18:08

Возле пруда в «Елецком» появятся физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы

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#Экология #благоустройство
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Возле пруда в «Елецком» появятся физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы

Сегодня в Липецке рассмотрели проект «дорожной карты» создания парка Авиаторов в районе микрорайона Елецкий.

Как сообщает Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сегодня в ходе совещания по вопросам обустройства особо охраняемых территорий местного значения и экологических троп в Липецке рассмотрели проект «дорожной карты» создания парка Авиаторов в районе микрорайона Елецкий, поднимались вопросы по обустройству территории парка Авиаторов и прилегающих к нему территорий, в том числе пруда, расчистка которого планируется управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.

В ходе совещания обсуждались вопросы создания объектов и элементов благоустройства на протяжении экологических троп. Рассматривалась необходимость размещения физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов и объектов в районе прохождения экологических маршрутов, в том числе при благоустройстве зоны отдыха возле пруда в районе Елецкий.

Создание экологических троп и особо охраняемых природных территорий в городе Липецке переведет на новый уровень природоохранную деятельность с учетом рекреационной нагрузки и потребности населения областного центра в благоустроенных местах отдыха.
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#Экология #благоустройство
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Комментарии (4)

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111

29 минут назад
Самолеты на Руднике летят прям на крышей даже все их части рассмотреть можео стоя на балконе. Это просто жуть от их рева. Это сверх ум маршруты боевых самолетов над жилым районом.
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Ксения Лаптева

37 минут назад
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беглый

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я

сегодня, 18:57
Елецкий и так самый спортивный район, почти в каждом дворе "бассейны" из брошенных котлованов, подходы к домам, как полоса препятствий, "шведские стенки" из недостроя... А * самолёты идущие на взлёт и посадку, это вообще шедевр! Не район, а сплошной оазис авиаторов:)
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