Общество

сегодня, 17:57

Пожелавших сдать ЕГЭ выпускников прошлых лет ждут в департаменте образования

2 382
#ЕГЭ #образование

Явиться нужно с 13 по 21 марта.

Как сообщает департамент образования администрации Липецка, выпускникам прошлых лет, обучающимся образовательных организаций среднего профессионального образования, подавшим заявление на участие в досрочном периоде единого государственного экзамена в 2018 году, необходимо получить уведомление «Информация участника ЕГЭ о регистрации на экзамены».

Уведомоения выдадут в период с 13 по 21 марта в департаменте образования администрации города Липецка по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56А, каб. 416 (понедельник-четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-30).
2 382
#ЕГЭ #образование

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ксения Лаптева

38 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

беглый

56 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
ответить

Еще в рубрике

Липчан научат печь жаворонков
#"сороки" #праздник #музей
4
Липчан научат печь жаворонков

сегодня, 18:58

Общество
Возле пруда в «Елецком» появятся физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы
#Экология #благоустройство
4
Возле пруда в «Елецком» появятся физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы

сегодня, 18:08

Общество
Липчане стали призерами чемпионата «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills
#конкурс
1
Липчане стали призерами чемпионата «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills

сегодня, 16:45

Общество
Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста
#Петровский мост #транспорт
65
Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста

сегодня, 16:40

Общество
«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей»
#право на ответ
37
«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей»

сегодня, 15:59

Общество
Липецкие предприниматели всё чаще нарушают закон
8
Липецкие предприниматели всё чаще нарушают закон

сегодня, 15:28

Общество