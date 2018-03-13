Пожелавших сдать ЕГЭ выпускников прошлых лет ждут в департаменте образования

Явиться нужно с 13 по 21 марта.

Как сообщает департамент образования администрации Липецка, выпускникам прошлых лет, обучающимся образовательных организаций среднего профессионального образования, подавшим заявление на участие в досрочном периоде единого государственного экзамена в 2018 году, необходимо получить уведомление «Информация участника ЕГЭ о регистрации на экзамены».



Уведомоения выдадут в период с 13 по 21 марта в департаменте образования администрации города Липецка по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56А, каб. 416 (понедельник-четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-30).