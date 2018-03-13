Башню-ферму для посадки экипажей построят на космодроме Байконур

Специальную подвижную башню высотой более 60 м построят на космодроме Байконур для посадки экипажей в новый российский космический корабль «Федерация», который отправится в первый полет в 2022 году.

Выводить корабль на околоземную орбиту предполагается на новой российской ракете «Союз-5». Ее разработку, так же как и «Федерации», ведет РКК «Энергия». По своей компоновке новая ракета напоминает носитель «Зенит», пишут сегодня «Известия».

Старты будут выполняться с 45-й площадки — стартового комплекса под ракету «Зенит», который планируется адаптировать под «Союз-5». Здесь же предстоит построить подвижную башню-фер­му с лифтом для посадки экипа­жа в корабль.

Ожидается, что в 2023 году «Федерация» совершит беспилотный полет к Международной космической станции, а на конец 2024 года запланирован старт корабля к МКС с экипажем из двух человек.