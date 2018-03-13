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Центробанк увеличил инвестиции в облигации США до $102,2 млрд

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#центробанк
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Центробанк увеличил инвестиции в облигации США до $102,2 млрд

Ценные бумаги США занимают первое место по объему инвестиций российских резервов.


Россия в 2017 году увеличила инвестиции в ценные бумаги казначейства США на 18,6% — до $102,2 млрд. Об этом говорится в материалах американского финансового органа, с которымиознакомились «Известия»

Вложения в бумаги США составили почти четверть от общего размера международных валютных резервов России. Как говорится в документах Банка России, доходность по обязательствам американского казначейства составляет 2,3% годовых. При этом Центробанк подчеркивает, что главной целью является не заработок, а сохранность денег.

Согласно данным ЦБ, бумаги США занимают первое место по объему инвестиций российских резервов. Далее идут гособлигации Франции и Германии, инвестиции в которые составляют 12,5 и 10% соответственно.
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#центробанк
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