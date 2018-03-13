Культура

сегодня, 17:02

Чай «по-купечески» предлагают в Чаплыгине

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#чай
Чай «по-купечески» предлагают в Чаплыгине

21 марта Чаплыгинский Дом-музей купечества приглашает всех желающих на встречу "Купеческое чаепитие".

Сотрудники музея подготовили театрализованное представление «Чайная церемония в доме купца Григорьева», на котором они расскажут и покажут, как пить чай "по-купечески". Музей купечества приглашает всех собраться за столом и выпить чашку чая из начищенного до блеска бабушкиного самовара, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

 Российский чайный этикет выработался к началу XIX века. Чаем увлекались повсеместно. В купеческой среде чаепитие осуществлялось с особым размахом. Купцы проводили за чайным столом долгие часы и, бывало, выпивали по двадцать чашек ("чай по-купечески"). Горячий чай был незаменимым средством, облегчавшим тяготы передвижения по дорогам России. На почтовых станциях чаем угощали как господ, так и ямщиков, поэтому самовары ставили и в "чистой" половине, и в ямщицкой. 

Дом-музей купечества открылся в Чаплыгине в июле 2016 года. Экспозиция музея расположилась в бывшем купеческом доме постройки 1861 г. раненбургских купцов Григорьевых, занимавшихся торговлей скобяными товарами. Залы музея разместились на трех этажах исторического здания. Здесь можно осмотреть старые купеческие подвалы, импровизированную лавку с сувенирной продукцией и жилые покои раненбургской купеческой семьи. Вниманию гостей представлены предметы быта, утварь, одежда, мебель, фотографии, которые рассказывают о жизни раненбургского купечества конца XIX - начала XX в.

Фото: www.kultura48.ru


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#чай

Комментарии (1)

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Ща усусь.

сегодня, 17:40
Ну что ты будешь делать.Кругом народонаселение голодранцы .Учителя нищие,врачи нищие,воспитатели нищие а про остальных и говорить нечего.А их к Купеческому чаепитию * собрались.Основная масса жителей Липецка выходцы из холопов да батраков.А купцов то по пальцам пересчитать.Им бы чего из более близкого душе.Ну там кулачный бой с посещением кабака.
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