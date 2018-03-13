Чай «по-купечески» предлагают в Чаплыгине

21 марта Чаплыгинский Дом-музей купечества приглашает всех желающих на встречу "Купеческое чаепитие".

Фото:

www.kultura48.ru

Сотрудники музея подготовили театрализованное представление «Чайная церемония в доме купца Григорьева», на котором они расскажут и покажут, как пить чай "по-купечески". Музей купечества приглашает всех собраться за столом и выпить чашку чая из начищенного до блеска бабушкиного самовара, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.Российский чайный этикет выработался к началу XIX века. Чаем увлекались повсеместно. В купеческой среде чаепитие осуществлялось с особым размахом. Купцы проводили за чайным столом долгие часы и, бывало, выпивали по двадцать чашек ("чай по-купечески"). Горячий чай был незаменимым средством, облегчавшим тяготы передвижения по дорогам России. На почтовых станциях чаем угощали как господ, так и ямщиков, поэтому самовары ставили и в "чистой" половине, и в ямщицкой.Дом-музей купечества открылся в Чаплыгине в июле 2016 года. Экспозиция музея расположилась в бывшем купеческом доме постройки 1861 г. раненбургских купцов Григорьевых, занимавшихся торговлей скобяными товарами. Залы музея разместились на трех этажах исторического здания. Здесь можно осмотреть старые купеческие подвалы, импровизированную лавку с сувенирной продукцией и жилые покои раненбургской купеческой семьи. Вниманию гостей представлены предметы быта, утварь, одежда, мебель, фотографии, которые рассказывают о жизни раненбургского купечества конца XIX - начала XX в.