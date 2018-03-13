Юным каратистам показали пример, достойный подражания

500 участников и 1000 зрителей – такое в липецких единоборствах увидишь нечасто.

Больше 500 юных спортсменов стали участниками турнира по каратэ «Юный мастер».







Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, для того, чтобы уместить всех желающих, потребовалось постелить аж пять татами. В турнире принимали участие начинающие спортсмены в возрасте от 4 лет. Любопытно, что на ковер вышли и несколько… взрослых, которые начали заниматься каратэ лишь недавно и делают свои первые шаги в этом виде спорта.







К слову, всем участникам турнира достались призы: участникам – медали и грамоты, а победителям – статуэтки.

Антураж придали и зрители – в основном родители юных спортсменов. На трибунах их собралось около тысячи человек!

Начинающим бойцам показали наглядный пример, как можно дойти до вершины в спорте. Перед началом турнира удостоверение и значок мастера спорта были вручены победителю первенства Европы-2017 Дмитрию Берестневу. Столь значимого успеха каратист добился всего в 17 лет.

Мероприятие прошло при поддержке фонда президентских грантов РФ.