Спорт

сегодня, 16:36

Юным каратистам показали пример, достойный подражания

401
2
Юным каратистам показали пример, достойный подражания

500 участников и 1000 зрителей – такое в липецких единоборствах увидишь нечасто.

Больше 500 юных спортсменов стали участниками турнира по каратэ «Юный мастер».

DSC_0003.JPG

Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, для того, чтобы уместить всех желающих, потребовалось постелить аж пять татами. В турнире принимали участие начинающие спортсмены в возрасте от 4 лет. Любопытно, что на ковер вышли и несколько… взрослых, которые начали заниматься каратэ лишь недавно и делают свои первые шаги в этом виде спорта.

DSC_0092.JPG

К слову, всем участникам турнира достались призы: участникам – медали и грамоты, а победителям – статуэтки.

Антураж придали и зрители – в основном родители юных спортсменов. На трибунах их собралось около тысячи человек!

Начинающим бойцам показали наглядный пример, как можно дойти до вершины в спорте. Перед началом турнира удостоверение и значок мастера спорта были вручены победителю первенства Европы-2017 Дмитрию Берестневу. Столь значимого успеха каратист добился всего в 17 лет.

Мероприятие прошло при поддержке фонда президентских грантов РФ.

401
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке боксеры старались выступить, как Денис Лебедев (ФОТО)
#Бокс #Денис Лебедев #чемпионат МВД
6
В Липецке боксеры старались выступить, как Денис Лебедев (ФОТО)

сегодня, 09:33

Спорт
Президентом областной федерации бокса стал 3-кратный чемпион мира Дмитрий Красичков
#Бокс #Дмитрий Красичков
18
Президентом областной федерации бокса стал 3-кратный чемпион мира Дмитрий Красичков

07.03.2018 11:09

Спорт
Липчанка дралась за Росгвардию
#Рукопашный бой #Евгения Покачалова #Росгвардия
6
Липчанка дралась за Росгвардию

07.03.2018 10:28

Спорт
Перед натиском липецких рукопашников не устояли медалисты первенств России и мира (ФОТО)
#Рукопашный бой
3
Перед натиском липецких рукопашников не устояли медалисты первенств России и мира (ФОТО)

07.03.2018 08:55

Спорт
«Дубль» Чернышова принес «Металлургу» победу в первом матче турецкого сбора
#Футбол #"Металлург" #сбор в Турции
6
«Дубль» Чернышова принес «Металлургу» победу в первом матче турецкого сбора

06.03.2018 18:14

Спорт
«Золотой» юбилей ДЮСШ Конь-Колодезя (ФОТО)
#стрелковый спорт
75
«Золотой» юбилей ДЮСШ Конь-Колодезя (ФОТО)

06.03.2018 15:16

Спорт