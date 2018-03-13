Дело о гибели жителя Грязей под колесами «ВАЗ-21140» дошло до суда

Отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что вечером 19 декабря 2017 года 24-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков липчанин, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», на автодороге «Липецк-Грязи» насмерть сбил 27-летнего мужчину , который переходил дорогу по «зебре». После аварии водитель скрылся. Полицейские установили его личность и 20 декабря задержали .

Следствием изучены все обстоятельства ДТП, что позволило сделать вывод о виновности водителя автомобиля. Установлено, что обвиняемый двигался без включенных фар дальнего или ближнего света, при подъезде к пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, не снизил скорость.

В настоящее время в суд направлено уголовное дело по обвинению 24-летнего липчанина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».