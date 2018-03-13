Происшествия

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Дело о гибели жителя Грязей под колесами «ВАЗ-21140» дошло до суда

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#авария #ДТП
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Дело о гибели жителя Грязей под колесами «ВАЗ-21140» дошло до суда

Отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что вечером 19 декабря 2017 года 24-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков липчанин, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», на автодороге «Липецк-Грязи» насмерть сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». После аварии водитель скрылся. Полицейские установили его личность и 20 декабря задержали .

Следствием изучены все обстоятельства ДТП, что позволило сделать вывод о виновности водителя автомобиля. Установлено, что обвиняемый двигался без включенных фар дальнего или ближнего света, при подъезде к пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, не снизил скорость.

В настоящее время в суд направлено уголовное дело по обвинению 24-летнего липчанина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Матырский

32 минуты назад
" Бочка" прав.....как так....
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бочка с цементом

37 минут назад
Предлагаю: наградить водятла медалью имени Романа Королёва-Тербунского 1-ой степени. Для справки: медалью 3-ей степени имени Романа Королёва-Тербунского награждаются обычные водятлы задавившие пешехода. 2-ой степени – задавившие пешехода в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А вот медалью 1-ей степени имени Романа Королёва-Тербунского награждаются особо «заслуженные» сраные ездуны задавившие пешехода в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не признавшие свою вину, скрывшиеся с места ДТП, пытавшиеся скрыть улики и препятствующие следственным органам в расследовании этого преступления. = Комитет по увековечиванию «подвига» заместителя прокурора Романа Королёва-Тербунского в Курской области.= P.S. Широкая наглая «харизма», не влезающая в рамки фото, приветствуется!
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Житель

сегодня, 17:52
Не "по неосторожности", а "по халатности" И раздолбайству.
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