28-летний ельчанин обкрадывал знакомых женщин

Приговором Елецкого городского суда ранее судимый ельчанин признан виновным в кражах золотых украшений своих подруг.

Похищенное подсудимый сдавал в ломбард, а полученные таким образом деньги расходовал на свои нужды.

Потерпевшие не догадываясь о криминальных наклонностях знакомого, продолжали доверять ему, пока мужчина, уверовавший в свою безнаказанность, в один из дней не снял с банковской карты одной из своих знакомых более 17 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого была доказана причастность подсудимого к краже украшений. Кроме того, был установлена его вина и в краже спортивного инвентаря из квартиры еще одного его знакомого.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Несмотря на жалобу осужденного суд апелляционной инстанции оставил приговор Елецкого городского суда без изменения, признав его законным и обоснованным, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.