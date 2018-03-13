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сегодня, 16:30

28-летний ельчанин обкрадывал знакомых женщин

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#кража
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28-летний ельчанин обкрадывал знакомых женщин

Приговором Елецкого городского суда ранее судимый ельчанин признан виновным в кражах золотых украшений своих подруг.

Похищенное подсудимый сдавал в ломбард, а полученные таким образом  деньги расходовал на свои нужды.

Потерпевшие не догадываясь о криминальных наклонностях знакомого, продолжали доверять ему, пока мужчина, уверовавший в свою безнаказанность, в один из дней  не снял с банковской карты одной из своих знакомых более 17 тысяч рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого была доказана причастность  подсудимого к краже украшений. Кроме того, был установлена его вина и в краже спортивного инвентаря  из квартиры еще одного его знакомого.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Несмотря на жалобу осужденного суд апелляционной инстанции оставил приговор Елецкого городского суда без изменения, признав его законным и обоснованным, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.


3 862
#кража
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Комментарии (3)

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Александр

сегодня, 17:51
Это за мужики пошли, всех позорят.
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ГОСТЬ

сегодня, 17:23
158 - авторитетная воровская статья.
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пиши-читай

сегодня, 17:17
что за слово такое ОБКРАДЫВАЛ
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