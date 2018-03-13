Общество

сегодня, 15:28

Липецкие предприниматели всё чаще нарушают закон

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Липецкие предприниматели всё чаще нарушают закон

Количество нарушений выросло

Как сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора Липецкой области, 86,4% проверенных в прошлом году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляли деятельность с нарушениями требований законодательства.  Для сравнения, в2016 году – 84,7%. В 42% случаев выявлялись нарушения, представляющие угрозу причинения вреда здоровью (в 2016 – 39,5%). Возбуждено 7 250 административных дел. Из них практически 70% – за невыполнение норм санитарного законодательства и около 26,5% за нарушения требований законодательства о защите прав потребителей. В отчетном году на 5,5% снизилась доля штрафов в  структуре административных наказаний и в 2,3 раза увеличилось количество вынесенных предупреждений.

На административное приостановление деятельности, в связи с угрозой здоровью граждан, в суды было направлено 183 материала, в 170-ти случаях эксплуатация объектов была приостановлена, в 11 – суд применил административное наказание в виде штрафа, одно рассмотрение завершилось вынесением предупреждения. С целью назначения судами наказания в виде  конфискации предмета административного правонарушения в суды передано 223 административных материала, по 173 из них принято решение о применении конфискации. В целом доля дел переданных в суды на административное приостановление деятельности и конфискацию от всех направленных материалов составила 59,6%.

Не увеличилась административная нагрузка на предприятия малого бизнеса: доля плановых проверок этих предприятий составила 7,7% (на 5,4% меньше, чем в 2016 г.), удельный вес всех проверенных в отчетном году субъектов малого предпринимательства остался на уровне - 40,5% (в 2015 г. – 59%)

В отношении субъектов малого предпринимательства в отчетном году в сравнении с 2016 г. 2,5 раза увеличилось число назначенных предупреждений; они составили 70% от всех предупреждений, вынесенных в течение 2017 г. В сравнении с 2015 г. число вынесенных предупреждений – увеличилось в 4,8 раза. Количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 2017 году составило 53,4% от общего числа внесенных в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринмателей (181 от 339).

В судах было обжаловано 45 постановлений Управления о назначении административного наказания. Из этого числа 17 – остаются в судебном производстве, по 26 вынесены решения: оставлены в силе 24 (92,3%). В апелляционной инстанции заявителями обжалованы решения судов первой инстанции по 12 административным делам, из них оставлены без изменений – 7, в процессе рассмотрения находятся – 5. Таким образом, по результатам вынесенных решений судов действия Управления в 100% случаев были признаны законными и обоснованными.

В 2017 году подготовлено в суд 51 исковое заявление о понуждении исполнения требований санитарного законодательства и 75 исков в защиту прав потребителей. Все рассмотренные исковые заявления судами удовлетворены. В следственные органы для возбуждения уголовных дел направлено 12 материалов.

В целях контроля за исполнением требований законодательства о техническом регулировании проверено 1 125 субъектов, в структуре которых преобладали предприятия по изготовлению и реализации пищевых продуктов, нарушения были выявлены в ходе проведения 86,6% проверок. Расширен спектр исследований по показателям фальсификации продукции: стало возможным определение наличия растительных жиров не только в сливочном масле, но и в кисломолочной продукции. Из 125 исследованных проб молочной продукции 9% не соответствовали требованиям ГОСТа по показателям фальсификации, что несколько ниже 2016 г. (10%).

В рамках федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» должностными лицами выдано 649 предписаний об устранении нарушений требований технических регламентов, 9 предписаний о разработке программ по предотвращению причинения вреда, 517 предписаний о приостановке реализации продукции, направлена 1 информация о необходимости приостановления действия сертификата. С целью недопущения на потребительский рынок некачественных и опасных пищевых продуктов по предписаниям специалистов Управления снято с реализации, а также конфисковано решениями судов 878 партий пищевых продуктов объемом более 3 тыс. кг.

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Комментарии (4)

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да уж

22 минуты назад
Нарушают? Да они ещё не соблюдали Закон! Каждый работодатель считает, что вправе заявлять: "А у меня вот такие вот правила, ТК РФ не для меня писан, а кому не нравится - до свидания"
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однако

29 минут назад
А на улице Металлургов люди работают в подвалах и в помещениях без окон. Интересно, кто и как производил АРМ?
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Липецкие предприниматели

39 минут назад
все хамы и колхозники,что вы от них хотите? Всех на историческую родину-козу доить и поле пахать!
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Они

40 минут назад
Что комерсы производят для людей
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