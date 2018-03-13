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Липчанин «заминировал» дом в Москве

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#телефонный терроризм
Липчанин «заминировал» дом в Москве

"Подрывника" вычислили и задержали

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД по ЮАО задержали 32-летнего жителя Липецкой области подозреваемого в ложном сообщении об угрозе взрыва.

В дежурную часть ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из жилых домов расположенных на Варшавском шоссе.

Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Липецкой области задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель.

По данному факту отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде, сообщает газета южного административного округа Москвы. 

1 649
#телефонный терроризм

Комментарии (1)

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BLOOD_JO

сегодня, 15:39
Я думал он в подъезде насрал.
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