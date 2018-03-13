Общество

сегодня, 14:30

Федеральные трассы в Воронежской и Липецкой областях готовят к прохождению весеннего паводка

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#ФКУ «Черноземуправтодор»
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Федеральные трассы в Воронежской и Липецкой областях готовят к прохождению весеннего паводка

Дорожные службы принимают необходимые меры для предотвращения подтопления мостовых сооружений на трассах и прилегающих к ним районов в период прохождения талых вод.

Специалисты осуществляют постоянный мониторинг уровня воды у мостов, подрезку ледяных слоев для ускорения снеготаяния. Кроме этого, проводят работы по вскрытию от снега и льда водопропускных труб, кюветов, лотков и быстротоков на подходах к мостам. Активно ведется и очистка от снега федеральных дорог.

Утвержден график круглосуточного дежурства групп оперативного реагирования (6 групп в Воронежской области и 4 группы в Липецкой), в полном объеме сформирован запас песка и щебня (в Воронежской области - 3 тыс.кубических метров, в Липецкой – 1 тыс.кубических метров), используемый для предотвращения размыва и разрушения дорожного полотна и других конструкций.

Большое внимание подведомственного Росавтодору ФКУ «Черноземуправтодор» привлечено к сохранности мостов через реки Дон и Воронеж в Липецкой области на трассе Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов. Под его особым контролем находится и 12 сооружений в Воронежской области. В частности, мосты через реки Дон, Девица, Бук, Битюг, Токай, Савала, Карачан на трассе Р-298 Курск – Воронеж, мосты через реки Усмань и Битюг на Р-193 Воронеж - Тамбов, мосты через реки Хопер, Ворона, Тойда на Р-22 «Каспий». В случае повышенного гидрологического риска совместно с аварийно-спасательной службой вблизи моста через реку Хопер возможно проведение взрывных работ.

При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, ФКУ «Черноземуправтодор» будет своевременно оповещать участников дорожного движения о сроках их ликвидации и путях объезда.

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2 424
#ФКУ «Черноземуправтодор»
3

Комментарии (2)

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Александр

55 минут назад
Где обещанное мЭтро?
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липчанин 1

сегодня, 15:03
Главное чтобы асфальт, с дорог, вместе со снегом не сошёл!
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