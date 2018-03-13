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25 752 избирателя в Липецкой области проголосуют там, где им удобно

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#выборы
25 752 избирателя в Липецкой области проголосуют там, где им удобно

Пункты приема заявлений о голосовании избирателей по месту нахождения завершили свою работу.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области, 25 752 жителя региона стали «мобильными избирателями», оформив заявления о своем желании проголосовать на выборах президента России там, где им удобно. По данным избирательной комиссии Липецкой области на сегодняшнее утро, 18 737 человек обратились в участковые избиркомы, 1 164 – в территориальные, 5 851 заявление приняли МФЦ.

Таким образом, процедура голосования по месту нахождения оказалась более востребованной нежели существовавший ранее институт открепительного удостоверения. На выборах президента России в 2012 году открепительными воспользовались 12 тысяч избирателей региона.

Вчера пункты приема заявлений о голосовании избирателей по месту нахождения завершили свою работу. Если избиратель не успел в срок по 12 марта подать заявление, чтобы проголосовать там, где удобно, или неожиданно узнал, например, о своей командировке, то в этом случае он может оформить спецзаявление. Однако сделать это можно только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации до 14.00 часов субботы, 17 марта.

Специальное заявление остается на руках у избирателя и в день голосования изымается на том избирательном участке, где он решил проголосовать. Спецзаявление снабжено несколькими степенями защиты, в том числе маркой.

По всем вопросам, связанным с порядком голосования на выборах президента России, можно обращаться на телефон «горячей линии» избирательной комиссии Липецкой области (4742) 27-10-12. Также работает бесплатный многоканальный номер информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-707-20-18.

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#выборы

Комментарии (1)

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Гы

23 минуты назад
25 752 избирателя в Липецкой области проголосуют там, где им удобно, а остальные, следует полагать, там, где им неудобно!
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