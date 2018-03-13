Липецких студентов отвели в наркологический диспансер

Студенты узнали много нового

Как сообщает в сообществе патриотического сектора профкома ЛГТУ, "студенты ЛГТУ посетили уникальное и необычное место - Наркологический диспансер."Ребятам провели увлекательную экскурсию по наркологии, а также рассказали, что она из себя представляет, зачем она нужна и какие задачи выполняет. Экскурсия выдалась очень интересной,и студенты узнали много новой и полезной информации", говорится в сообщении.