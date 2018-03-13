Общество

сегодня, 14:14

Липецких студентов отвели в наркологический диспансер

14 1300
#наркология #экскурсия
3
Липецких студентов отвели в наркологический диспансер

Студенты узнали много нового

Как сообщает в сообществе патриотического сектора профкома ЛГТУ,  "студенты ЛГТУ посетили уникальное и необычное место - Наркологический диспансер.

"Ребятам провели увлекательную экскурсию по наркологии, а также рассказали, что она из себя представляет, зачем она нужна и какие задачи выполняет. Экскурсия выдалась очень интересной,и студенты узнали много новой и полезной информации", говорится в сообщении.


14 1300
#наркология #экскурсия
3

Комментарии (14)

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умники

17 минут назад
Ваше высокомерее зашкалевает - думаете вы особенные )))
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Студент

35 минут назад
Следующая экскурсия - в кожвен!
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РЖУ нимагу

49 минут назад
Да по ребятам видно что им дай ватку со спиртом понюхать они рухнут на пол от алкогольным отравлением. Нашли кого в наркодиспансер водить - тот кто реально хавает что то туда не под каким предлогом не пойдет - Да и по хавальнику уже будет ясно что когда и сколько жрал.
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нонка

50 минут назад
проверьте жучку в белом на предмет закладки
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Студенты

53 минуты назад
ах-ах-ах мы ништяк так на экскурсии догнались. один врачихе сиси мял а мы к шкафчику и накидались. отпадное место мы еще хотим сюда.
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Бабка

58 минут назад
Уххх аркоманы...
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сёрфер

сегодня, 15:42
ахахах) да они "убитые" все)
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а

сегодня, 15:41
чувак в очках явно местный наркобарон
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алкаш итр

сегодня, 14:58
бухло не есть зло,истина в вине! или вы думаете правительство легализовало боярку просто так?бухать-полезно для души и тела!пейте на здоровье и голосуйте за самого великого партайгеноссе самой великой страны.иначе отключат газ
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ДОЦЕНТ

сегодня, 14:42
Потом поведём в кожвендиспансер
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