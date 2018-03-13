Общество
сегодня, 14:14
Липецких студентов отвели в наркологический диспансер
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Студенты узнали много нового
Как сообщает в сообществе патриотического сектора профкома ЛГТУ, "студенты ЛГТУ посетили уникальное и необычное место - Наркологический диспансер.
"Ребятам провели увлекательную экскурсию по наркологии, а также рассказали, что она из себя представляет, зачем она нужна и какие задачи выполняет. Экскурсия выдалась очень интересной,и студенты узнали много новой и полезной информации", говорится в сообщении.
"Ребятам провели увлекательную экскурсию по наркологии, а также рассказали, что она из себя представляет, зачем она нужна и какие задачи выполняет. Экскурсия выдалась очень интересной,и студенты узнали много новой и полезной информации", говорится в сообщении.
14 1300
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