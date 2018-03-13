Происшествия

сегодня, 13:30

Рецидивиста судят за убийство возлюбленного бывшей жены

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#убийство
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Рецидивиста судят за убийство возлюбленного бывшей жены

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 2 января 2018 года обвиняемый пришел к бывшей жене, проживавшей в доме по переулку Волгоградский города Грязи. Но вместо экс-супруги встретил её пьяного 35-летнего сожителя. Мужчины выпили еще и гость принялся выяснять отношения. В ходе конфликта он взял лом и нанес сопернику не менее трех ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Удостоверившись, что потерпевший не подает признаков жизни, он стал дожидаться хозяйку дома. Встретив её с ножом в руках, он пригрозил расправиться с каждым потенциальным соперником.

Установлено, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за причинение смерти и кражи. На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении очередного особо тяжкого преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

В короткие сроки следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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#убийство
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Комментарии (2)

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я

1 минуту назад
Бывшая...она на то и бывшая, чтоб никаких претензий уже не было...
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Ирина

сегодня, 13:46
Только пожизненное. Сплоховала бывшая, а как же зуб за зуб?
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