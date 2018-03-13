В России

сегодня, 13:23

В Санкт-Петербурге разбойник сломал знакомому нос ради котенка‍

173
#Петербург #разбой #котенок
В Санкт-Петербурге разбойник сломал знакомому нос ради котенка‍

Петербуржец сломал знакомому нос за отказ отдать котенка. 

Житель Санкт-Петербурга сломал знакомому нос за отказ отдать котенка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской прокуратуры во вторник, 13 марта.

«По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2017 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Культуры, потребовал, чтобы его знакомый передал ему пятимесячного котенка черно-белого окраса, на что получил отказ. После этого обвиняемый напал на своего приятеля и нанес ему 2 удара по лицу, причинив закрытый перелом костей носа», — говорится в сообщении.

Нанеся вред здоровью потерпевшего, ранее неоднократно судимый мужчина забрал животное, «распорядившись им по своему усмотрению». В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по делу, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - передает Lenta.ru.


173
#Петербург #разбой #котенок

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Боец АТО опубликовал видео с плевками в ведущего Шейнина‍
#АТО #драка
Боец АТО опубликовал видео с плевками в ведущего Шейнина‍

47 минут назад

В России
В Москве осудили на полгода избившего женщину водителя BMW
#Москва #суд #избиение
В Москве осудили на полгода избившего женщину водителя BMW

сегодня, 13:17

В России
Российский Генштаб пообещал ответить в случае удара США по Дамаску‍
#Россия #Сирия #Дамаск
Российский Генштаб пообещал ответить в случае удара США по Дамаску‍

сегодня, 12:47

В России
Российский актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни
#Олег Граф умер
Российский актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни

сегодня, 11:03

В России
Умер актер театра и кино Олег Табаков
#Смерть Табакова
Умер актер театра и кино Олег Табаков

вчера, 17:56

В России
В России резко увеличились зарплаты у бюджетников
#Россия #зарплаты #бюджетники
5
В России резко увеличились зарплаты у бюджетников

вчера, 14:16

В России