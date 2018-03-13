Липецкая область презентует себя на выставке MITT 2018

Сегодня в Москве начала свою работу 25-я Московская международная туристическая выставка «Путешествия и туризм» ("MITT 2018").

Выставка будет проходить с 13 по 15 марта в ЦВК «Экспоцентр». Это уникальное мероприятие ориентировано на развитие делового сотрудничества в сфере туризма, его посещают авторитетные представители турбизнеса из России и многих других стран, сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Стенд Липецкой области уже посетили первые гости. На его площадке будут представлены главные достижения региона в индустрии гостеприимства: действующие и новые туристические маршруты, проекты и направления, событийные фестивали.

Для посетителей и участников запланированы масштабные бизнес-сессии, посвященные наиболее востребованным и актуальным для туристического рынка тематикам и идеям. В деловой программе выставки примут участие порядка 80 российских и зарубежных спикеров - признанных экспертов в своей отрасли бизнеса.

В рамках выставки был организован конкурс "Лучший видеоролик региона России" с целью продвижения внутреннего туризма и привлечения внимания к темам многонациональности, культурным традициям, событийному туризму. Презентационный ролик Липецкой области вошел в пятерку победителей. Награждение создателей видеороликов состоится 14 марта.

Фото: www.kultura48.ru