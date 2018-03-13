Культура

сегодня, 13:24

Липецкая область презентует себя на выставке MITT 2018

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#выставка
Липецкая область презентует себя на выставке MITT 2018

Сегодня в Москве начала свою работу 25-я Московская международная туристическая выставка «Путешествия и туризм» ("MITT 2018").

Выставка будет проходить с 13 по 15 марта в ЦВК «Экспоцентр». Это уникальное мероприятие ориентировано на развитие делового сотрудничества в сфере туризма, его посещают авторитетные представители турбизнеса из России и многих других стран, сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области. 

 Стенд Липецкой области уже посетили первые гости. На его площадке будут представлены главные достижения региона в индустрии гостеприимства: действующие и новые туристические маршруты, проекты и направления, событийные фестивали.

 Для посетителей и участников запланированы масштабные бизнес-сессии, посвященные наиболее востребованным и актуальным для туристического рынка тематикам и идеям. В деловой программе выставки примут участие порядка 80 российских и зарубежных спикеров - признанных экспертов в своей отрасли бизнеса.

 В рамках выставки был организован конкурс "Лучший видеоролик региона России" с целью продвижения внутреннего туризма и привлечения внимания к темам многонациональности, культурным традициям, событийному туризму. Презентационный ролик Липецкой области вошел в пятерку победителей. Награждение создателей видеороликов состоится 14 марта.

Фото: www.kultura48.ru

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#выставка

Комментарии (3)

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Бесплатный совет

19 минут назад
Лучше бы эти выставки проводили в Липецке, тогда бы не наши чинуши бюджет растрачивали, а пополняли бы казну: ну не едут сюда туристы, так хоть чужие чиновники восполнят пробел!
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гостья

22 минуты назад
забыли, не согласна...выставить: фото бюджетных больниц, фото свалок мусора в местах отдыха, торговлю трусами на центральной площади ...вот это будет туризм так туризм
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забыли

55 минут назад
бордюры и плитку выставить
ответить

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