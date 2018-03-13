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В Москве осудили на полгода избившего женщину водителя BMW

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#Москва #суд #избиение #водитель
В Москве осудили на полгода избившего женщину водителя BMW

Водитель BMW Руслан Вьюнов, который напал на женщину с детьми в центре Москве за прикосновение к его автомобилю, получил шесть месяцев исправительных работ.

В Москве суд приговорил владельца элитной иномарки к 6 месяцам исправительных работ за избиение молодой мамы, - сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Мужчина напал на женщину с двумя детьми 5 мая прошлого года. Девушка пересекала 1-й Вражский переулок по пешеходному переходу. Водитель BMW как злостный нарушитель ПДД не стал ее пропускать и чуть не сбил. Испугавшись за детей, москвичка хлопнула ладонью по машине. Тогда мажор выбежал из авто и дважды ударил девушку. История вызвала огромный резонанс, глава СК Александр Бастрыкин лично следил за расследованием уголовного дела по статье 116 УК РФ - "Побои".

Автомобилист признал вину лишь частично. Суд приговорил его к исправительным работам, пятую часть зарплаты мужчины будут удерживать. Кроме того, частично удовлетворен иск потерпевшей на 30 тысяч рублей, - пишет "Российская газета".
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#Москва #суд #избиение #водитель

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