Культура

сегодня, 12:18

Музыкальные школы Липецкой области получат подарок от министра - 38 новых пианино

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Музыкальные школы Липецкой области получат подарок от министра - 38 новых пианино

9 музыкальных инструментов уже подарены школам искусств

Партия из 9 пианино поступила в Липецкую область в рамках соглашения между администрацией региона и Министерством промышленности РФ. Сертификат на получение 38 пианино для школ искусств Липецкой области вручил главе региона Олегу Королёву министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в декабре прошлого года на заседании Координационного совета по развитию промышленности РФ, состоявшемся в администрации Липецкой области, сообщили в Управлении культуры и туризма Липецкой области.

Одно пианино поступило в ДШИ г. Грязи в начале 2018 года. Девять "приехали" сегодня и в ближайшее время будут доставлены в школы искусств. Они предназначены для пяти ДШИ Липецка, а также четырех ДШИ Ельца.  Усовершенствованное пианино «Николай Рубинштейн» обладает хорошими эксплуатационными качествами, в нем улучшены статические и динамические характеристики, в инструменте используют отборные сорта ели, что позволяет извлекать из инструмента большое число гармоник. 

 Стоимость всех 38-ми инструментов составляет 13 млн. 600 тыс. руб. Всего в Липецкой области 34 школ искусств. Каждая из них получит по одному пианино, а некоторые - по два. Оставшиеся по заключенному соглашению инструменты будут доставлены в Липецкую область до 1 июля текущего года.

 В мае 2017 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству представить предложения, направленные на поддержку производства музыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного образования. В конце ноября распоряжением Правительства были определены поставщики музыкальных инструментов в регионы. 

В начале 2017 года Минпромторгом России совместно с Минкультуры России был проведен анализ обеспеченности музыкальными инструментами государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры и образования. Ведомствами совместно с экспертным сообществом были подготовлены предложения по реализации государственного заказа и механизму закупки инструментов у российских производителей. Это позволит помимо восстановления и развития производства музыкальных инструментов одновременно решить проблему оснащенности учреждений. 

 В 2017 году поставка коснулась только пианино и осуществлялась в детские школы искусств Центрального федерального округа. В 2018 и 2019 году поставки пианино запланированы в другие субъекты Российской Федерации. Также рассматривался вопрос о расширении списка музыкальных инструментов.

Приоритет отдается детским школам искусств, реализующим предпрофессиональные образовательные программы. В музыкальные школы Центрального федерального округа поступят 200 пианино. Липецкая область стала вторым регионом, получившим новые пианино российского производства в рамках исполнения поручений главы государства.

Фото: riamo.ru

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Комментарии (3)

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Гопник местный

сегодня, 13:38
Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ ! , уймись!
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гостья

сегодня, 12:29
а куда нам столько? у нас же сократили музыкальные школы....или дают - бери)
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Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !

сегодня, 12:24
И еще много приятных сюрпризов ожидает нас ! Мы верим в светлое будущее ! Мы верим в нашу страну ! 18 МАРТА я пойду голосовть !
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