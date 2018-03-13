Музыкальные школы Липецкой области получат подарок от министра - 38 новых пианино

9 музыкальных инструментов уже подарены школам искусств

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Партия из 9 пианино поступила в Липецкую область в рамках соглашения между администрацией региона и Министерством промышленности РФ. Сертификат на получение 38 пианино для школ искусств Липецкой области вручил главе региона Олегу Королёву министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в декабре прошлого года на заседании Координационного совета по развитию промышленности РФ, состоявшемся в администрации Липецкой области, сообщили в Управлении культуры и туризма Липецкой области.Одно пианино поступило в ДШИ г. Грязи в начале 2018 года. Девять "приехали" сегодня и в ближайшее время будут доставлены в школы искусств. Они предназначены для пяти ДШИ Липецка, а также четырех ДШИ Ельца. Усовершенствованное пианино «Николай Рубинштейн» обладает хорошими эксплуатационными качествами, в нем улучшены статические и динамические характеристики, в инструменте используют отборные сорта ели, что позволяет извлекать из инструмента большое число гармоник.Стоимость всех 38-ми инструментов составляет 13 млн. 600 тыс. руб. Всего в Липецкой области 34 школ искусств. Каждая из них получит по одному пианино, а некоторые - по два. Оставшиеся по заключенному соглашению инструменты будут доставлены в Липецкую область до 1 июля текущего года.В мае 2017 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству представить предложения, направленные на поддержку производства музыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного образования. В конце ноября распоряжением Правительства были определены поставщики музыкальных инструментов в регионы.В начале 2017 года Минпромторгом России совместно с Минкультуры России был проведен анализ обеспеченности музыкальными инструментами государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры и образования. Ведомствами совместно с экспертным сообществом были подготовлены предложения по реализации государственного заказа и механизму закупки инструментов у российских производителей. Это позволит помимо восстановления и развития производства музыкальных инструментов одновременно решить проблему оснащенности учреждений.В 2017 году поставка коснулась только пианино и осуществлялась в детские школы искусств Центрального федерального округа. В 2018 и 2019 году поставки пианино запланированы в другие субъекты Российской Федерации. Также рассматривался вопрос о расширении списка музыкальных инструментов.Приоритет отдается детским школам искусств, реализующим предпрофессиональные образовательные программы. В музыкальные школы Центрального федерального округа поступят 200 пианино. Липецкая область стала вторым регионом, получившим новые пианино российского производства в рамках исполнения поручений главы государства.