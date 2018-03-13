сегодня, 11:50
В Липецке оглашается приговор в отношении украинских наркоторговцев
В здании Липецкого областного суда Октябрьским районным судом началось оглашение приговора в отношении 11 граждан Украины.
Они обвиняются в
организации преступного сообщества с целью торговли наркотиками на территории России.
Первых подозреваемых по этому уголовному делу задержали в Липецке с поличным весной 2016 года. Под угрозой заключения сроком до 20 лет наркоторговцы «раскололись» и сдали других участников преступного сообщества. Всем им инкриминированы преступления, наказание по которым предусмотрено на срок от 12 лет до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Ранее корреспонденту GOROD48 удалось пообщаться с отцом одного из подсудимых. По его словам, его сын сообщил ему, что едет на заработки в украинский город Черновцы. Некоторое время он говорил родителям о том, что у него все хорошо, а потом внезапно перестал выходить на связь. Вдруг позвонили из России. Следователь рассказал про задержание сына при попытке сбыта наркотических средств.
На скамье подсудимых - одна женщина: уроженка Краснинского района Липецкой области Олеся Гуляницкая, и 10 мужчин: Николай Быкадоров, Вячеслав Верлиенко, Евгений Безументов, Евгений Короп, Януш Дениско, Сергей Дорошенко, Андрей Краснояров, Александр Павлик, Василий Плаксивый, Андрей Якушев. Самому молодому подсудимому - 20 лет, самому возрастному - 35. Все они - безработные и ранее не судимые. География подсудимых: восточная, юго-восточная и центральная Украина (Харьков, Херсон, Днепропетровск, Запорожье, Кировоград).
Из обвинительного заключения, зачитанного в первом судебном заседании, следует, что преступная группа действовала на территории Липецка, Рязани и Московской области с осени 2015 года. Ее «кураторы», выступавшие в интернете под никами «Шелби», «Афродита», «Райан» и «Моряк», вовлекли в преступную деятельность граждан Украины, завербовав некоторых из них в Киеве на явочных квартирах.
Вся деятельность преступного сообщества была глубоко законспирирована. Оно было разбито на звенья с той целью, чтобы при аресте членов одной ячейки под удар не попали другие. Организаторы общались с «операторами» - исполнителями исключительно посредством мессенджера «Телеграм». Уже на месте совершения преступлений закладчики получали после инструктажа все необходимое - от мобильных телефонов до ключей от домофонов. Клиентов преступники находили в специально созданных сообществах в Интернете, таких как «Липецк-Чердак удовольствий».
Чтение приговора началось в отсутствии адвокатов подсудимых. При этом один из обвиняемых читает книгу Жана Гранже, практически не обращая внимания на происходящее. Предположительно, вынесение приговора будет закончено завтра.
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