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сегодня, 11:50

В Липецке оглашается приговор в отношении украинских наркоторговцев

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#наркотики
В Липецке оглашается приговор в отношении украинских наркоторговцев


В здании Липецкого областного суда Октябрьским районным судом началось оглашение приговора в отношении 11 граждан Украины. 

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Они обвиняются в организации преступного сообщества с целью торговли наркотиками на территории России.

Первых подозреваемых по этому уголовному делу задержали в Липецке с поличным весной 2016 года. Под угрозой заключения сроком до 20 лет наркоторговцы «раскололись» и сдали других участников преступного сообщества. Всем им инкриминированы преступления, наказание по которым предусмотрено на срок от 12 лет до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее корреспонденту GOROD48 удалось пообщаться с отцом одного из подсудимых. По его словам, его сын сообщил ему, что едет на заработки в украинский город Черновцы. Некоторое время он говорил родителям о том, что у него все хорошо, а потом внезапно перестал выходить на связь. Вдруг позвонили из России. Следователь рассказал про задержание сына при попытке сбыта наркотических средств.

На скамье подсудимых - одна женщина: уроженка Краснинского района Липецкой области Олеся Гуляницкая, и 10 мужчин: Николай Быкадоров, Вячеслав Верлиенко, Евгений Безументов, Евгений Короп, Януш Дениско, Сергей Дорошенко, Андрей Краснояров, Александр Павлик, Василий Плаксивый, Андрей Якушев. Самому молодому подсудимому - 20 лет, самому возрастному - 35. Все они - безработные и ранее не судимые. География подсудимых: восточная, юго-восточная и центральная Украина (Харьков, Херсон, Днепропетровск, Запорожье, Кировоград).

Из обвинительного заключения, зачитанного в первом судебном заседании, следует, что преступная группа действовала на территории Липецка, Рязани и Московской области с осени 2015 года. Ее «кураторы», выступавшие в интернете под никами «Шелби», «Афродита», «Райан» и «Моряк», вовлекли в преступную деятельность граждан Украины, завербовав некоторых из них в Киеве на явочных квартирах.

Вся деятельность преступного сообщества была глубоко законспирирована. Оно было разбито на звенья с той целью, чтобы при аресте членов одной ячейки под удар не попали другие. Организаторы общались с «операторами» - исполнителями исключительно посредством мессенджера «Телеграм». Уже на месте совершения преступлений закладчики получали после инструктажа все необходимое - от мобильных телефонов до ключей от домофонов. Клиентов преступники находили в специально созданных сообществах в Интернете, таких как «Липецк-Чердак удовольствий».

Чтение приговора началось в отсутствии адвокатов подсудимых. При этом один из обвиняемых читает книгу Жана Гранже, практически не обращая внимания на происходящее. Предположительно, вынесение приговора будет закончено завтра.


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#наркотики

Комментарии (21)

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Семен

6 минут назад
Sergey, иди на * !!!!!
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индезит

9 минут назад
кти не скачит тот маскаль
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Некто 48

23 минуты назад
Сколько же их развелось хохлов из пятой колоны! Засилье! Везде лезут тащат своих. Гнать их надо от сюда на майдан их.
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Макс

44 минуты назад
гниды наркоманские.. Казнь когда ж ведут. Этот шлак теперь на нарах пердеть будет
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Не

58 минут назад
На кол!!!
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Дед вася

сегодня, 13:18
Бедные ребятки срок по минимуму надо условно. Они же беженцы у них война на родине.И пособия надо поднять и каждому беженцу из укр квартиру бесплатно...
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Алекс

сегодня, 13:11
Надо было при задержании всех растрелять. Теперь корми их.
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а

сегодня, 13:02
еврей, если бы, теперь мы их кормить будем лет 20
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Sergey

сегодня, 13:01
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
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сорос

сегодня, 13:01
Смертную казнь вводить пора за наркоту . попался не волнует для себя или еще кому . от них обществу только вред
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