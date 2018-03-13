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Российский актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни

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#Олег Граф умер
Российский актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни

Причина смерти артиста неизвестна.

Российский актер Олег Граф умер накануне в понедельник, 12 марта, на 50-м году жизни.

Как сообщает радиостанция НСН, причина смерти артиста неизвестна.

Актер известен российским зрителям по своим ролям во многих сериалах и фильмах, в том числе «Склифосовский», «Как я стал русским», «Психологини» и «Гостиница «Россия».

Граф родился 12 июля 1968 года

Олег Граф окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Из-за развала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране, из актерской профессии Олег был вынужден уйти.

В 2004 году Олег Граф, окончив Московский государственный университет сервиса, получил новую специальность – психолог.

В 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступив в Московский государственный университет культуры и искусств.

Олег Граф занят в постановках Театра на Бутырке. Как режиссер, Олег Граф поставил на сцене Театра на Бутырке спектакли: «Про непослушного Зайчонка», «Олимпиада», «Воспитанница».

С 2013 года Олег Граф активно снимался в кино, исполняя в основном роли второго плана. Его героями нередко становятся врачи, бухгалтера, эксперты-криминалисты. Среди наиболее известных работ: Эдуард Рогов в фильме «Дело врачей», патологоанатом Вилен Усов в сериале «Пятая стража», Виктор в сериале «Психологини».

О дате и месте прощания с актером будет сообщено дополнительно.
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#Олег Граф умер

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