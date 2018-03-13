Общество

сегодня, 10:52

В Липецкой области развивают региональный и социальный туризм

9 481
#туризм #соцзащита
В Липецкой области развивают региональный и социальный туризм

Жителям области показывают местные достопримечательности и предприятия

В рамках развития социального туризма сотрудники Чаплыгинского отдела социальной защиты населения организовали для своих подопечных  экскурсию в Особую Экономическую Зону, расположенную в районе, а также показали ряд местных достопримечательностей.

Как сообщили в управлении соцзащиты населения Липецкой области, в региональной ОЭЗ производят современную сельскохозяйственную технику, качественное оборудование для систем водоснабжения. Кроме этого экскурсанты посетили музей купечества, центр туризма, сельскохозяйственные кооперативы «Долина», «Садовод», «Ломовской», Верхний и Нижний парк Чаплыгина, технокласс на базе школы № 1 города.

Чуть раньше социальные работники отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 5 организовали для своих подопечных экскурсию в музей-заповедник П.П. Семенова-Тянь-Шанского. Путешественники познакомились с историей жизни известного русского исследователя, государственного и общественного деятеля, прогулялись по парку, на территории которого растут вековые и реликтовые деревья, в том числе 200-летний сибирский кедр, который по легенде был посажен хозяином в честь первой любви.

А участников клуба «Любители истории», действующего при центре соцзащиты, сотрудники краеведческого музея Чаплыгина отправили в виртуальное путешествие по Золотому кольцу России. Помог им в этом одноименный документальный фильм. Любители истории старшего возраста уже «побывали» в Сергиевом Посаде, Костроме и Иванове. Дальнейшее знакомство с древними русскими городами Золотого кольца продолжится на очередных заседаниях клуба, ведь с помощью виртуального туризма можно путешествовать в любую погоду.

Фото: szn.lipetsk.ru

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#туризм #соцзащита

Комментарии (9)

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Как гость
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Это откуда такие туристы приехали?

6 минут назад
А почему рожи такие кислые?
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Это какой-то дурдом.

7 минут назад
Зоопарк административный.
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ИнТурист

25 минут назад
Тёток совдеповских нагнали и фотку показушную сделали. И правда - как на поминках в подвале. Пластиковая посуда - супер!
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48й

сегодня, 11:35
Да, грустная какая-то фотография. Впрочем, какой туризм, такие и фотки!
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гость

сегодня, 11:34
После этого туризма у кого то,наверное главных вдохновителей"РОГОВ И КОТЫТ",появятся новые домики типа дворцов и иностранные счета в банках.............
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странно

сегодня, 11:31
а бордюры и плитку что ж не показали?
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гостья

сегодня, 11:27
сегодня к соседке схожу в гости ...хотя нет...социальным туризмом с соседкой займемся))))))))))))))))))))))) отдайте им 5млрд, а то уже скоро всем пора в одно место будет...там аллееечки красивые для туризма
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А когда будут

сегодня, 11:22
Ананизьм развивать?
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Гость

сегодня, 11:13
Все хорошо. Но вот фото - как будто на поминках липецкого туризма.
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