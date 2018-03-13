В Липецкой области развивают региональный и социальный туризм

Жителям области показывают местные достопримечательности и предприятия

В рамках развития социального туризма сотрудники Чаплыгинского отдела социальной защиты населения организовали для своих подопечных экскурсию в Особую Экономическую Зону, расположенную в районе, а также показали ряд местных достопримечательностей.Как сообщили в управлении соцзащиты населения Липецкой области, в региональной ОЭЗ производят современную сельскохозяйственную технику, качественное оборудование для систем водоснабжения. Кроме этого экскурсанты посетили музей купечества, центр туризма, сельскохозяйственные кооперативы «Долина», «Садовод», «Ломовской», Верхний и Нижний парк Чаплыгина, технокласс на базе школы № 1 города.

Чуть раньше социальные работники отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 5 организовали для своих подопечных экскурсию в музей-заповедник П.П. Семенова-Тянь-Шанского. Путешественники познакомились с историей жизни известного русского исследователя, государственного и общественного деятеля, прогулялись по парку, на территории которого растут вековые и реликтовые деревья, в том числе 200-летний сибирский кедр, который по легенде был посажен хозяином в честь первой любви.

А участников клуба «Любители истории», действующего при центре соцзащиты, сотрудники краеведческого музея Чаплыгина отправили в виртуальное путешествие по Золотому кольцу России. Помог им в этом одноименный документальный фильм. Любители истории старшего возраста уже «побывали» в Сергиевом Посаде, Костроме и Иванове. Дальнейшее знакомство с древними русскими городами Золотого кольца продолжится на очередных заседаниях клуба, ведь с помощью виртуального туризма можно путешествовать в любую погоду.

Фото: szn.lipetsk.ru