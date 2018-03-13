Общество

сегодня, 10:49

В Липецке отметили международный День панды

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В Липецке отметили международный День панды

Мероприятие, посвященное бамбуковому мишке прошло в областной детской библиотеке.

В библиотеке прошёл познавательно-игровой час «Загадки бамбукового мишки», приуроченный к Дню панды.

Читателям рассказали об истории праздника и много интересных фактов о милых и пушистых зверях, которые живут в Китае. Ребята узнали об особенностях строения панд, их повадках и рационе питания. А посмотрев видеоролик, дети увидели всё очарование и игривость чёрно-белого медведя. Для желающих больше узнать о бамбуковом мишке библиотекарь провела обзор тематической детской литературы и медиаресурсов из фонда библиотеки. В завершение мальчишки и девчонки приняли участие в мастер-классе по созданию панды в технике «оригами», сообщили в областной детской библиотеке.

Фото: boroda.xyz

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Комментарии (4)

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48й

сегодня, 11:36
А мы при каких делах? Что за бред! Мы же не в Китае, епрст!
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дурдом

сегодня, 11:30
А почему в Липецке нет панд?
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гость

сегодня, 11:17
Скоро будут в Липецке отмечать день Негра. а почему нет? Шизофрения в умах людей1 Ну что говорить, если по ВСЕМ федеральным каналам показывают 101 серию взаимоотношений Виталины и Джигарханяна? Вот деньги куда государственные идут, на все шоу, а больным детям всем миром собирают. Сумасшедшему Джигурде за 2 вечера на прямом эфире 850 тысяч заплатили, Виталина зарабатывает на квартиру бывшему мужу и на детекторе лжи тоже деньги актерам капают. Куда смотрит министр культуры? Какую нравственность мы хотим воспитать у наших детей, если такой мутью пестрят экраны!
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 10:57
Вот кому делать нечего! Ну выпьем за панд!!!
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