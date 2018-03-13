В Липецке отметили международный День панды

Мероприятие, посвященное бамбуковому мишке прошло в областной детской библиотеке.

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В библиотеке прошёл познавательно-игровой час «Загадки бамбукового мишки», приуроченный к Дню панды.Читателям рассказали об истории праздника и много интересных фактов о милых и пушистых зверях, которые живут в Китае. Ребята узнали об особенностях строения панд, их повадках и рационе питания. А посмотрев видеоролик, дети увидели всё очарование и игривость чёрно-белого медведя. Для желающих больше узнать о бамбуковом мишке библиотекарь провела обзор тематической детской литературы и медиаресурсов из фонда библиотеки. В завершение мальчишки и девчонки приняли участие в мастер-классе по созданию панды в технике «оригами», сообщили в областной детской библиотеке.