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На Украине заявили о бегстве Савченко в Россию

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#Украина #Россия #побег #Савченко
На Украине заявили о бегстве Савченко в Россию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию. Об этом заявил замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Депутат Надежда Савченко может находиться в России. Об этом в комментарии изданию LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — утверждает он.

12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала ее на допрос. Следствие планировало расспросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

Тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко отправилась на международную конференцию, не являясь официальным членом украинской делегации. Он пояснил, что депутат Рады имеет «полные основания» посетить мероприятие. «Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», — заявил генпрокурор.

25 июля 2017 года Савченко в телеэфире телеканала NewsOne за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию на Украине с помощью десятка матерных выражений. При этом из приличных слов из ее уст прозвучали только «просто», «сколько», «люди», «можно» и «политика».

В марте 2016 года она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов. Через два месяца ее помиловали, и она вернулась на родину.

Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе. Российская сторона настаивает на том, что воссоединение с Крымом соответствовало нормам международного права, и утверждает, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, - передает Lenta.ru.
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#Украина #Россия #побег #Савченко

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