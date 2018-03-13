Происшествия

сегодня, 10:39

524 пьяных водителя поймали в Липецкой области за 2 месяца

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#дтп #проверки #
524 пьяных водителя поймали в Липецкой области за 2 месяца

55 пьяных за рулем попались только за три дня

В течение четырех дней (с 8 по 11 марта) повышенное внимание сотрудников ГИБДД было направлено на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

В это время на территории нашего региона проводились повсеместные проверки водителей, в результате которых автоинспекторы выявили 55 водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от медицинского освидетельствования.

За два месяца этого года дорожные полицейские на территории Липецкой области выявили 524 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, причем 63 из них сели за руль, будучи уже лишенными водительских прав за это же нарушение, и теперь им грозит уголовная ответственность, сообщили в управлении административных органов Липецкой области.
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#дтп #проверки #

Комментарии (6)

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Иван

48 минут назад
А сколько ОТПУСТИЛИ ? )))))))
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деревенщина

сегодня, 11:38
на самом деле поймали больше, но липчане уважают инспекторов! Наши граждане не стали оскорблять сотрудников и разошлись по обоюдному согласию, не то что тот арменин с 500р!
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Так то

сегодня, 11:25
Праздник на празднике был,по 10-15 в день выявляли,а сейчас ели 3-5 .
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 11:04
Хватит бухать за рулём!
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Сколько выявлено

сегодня, 10:52
пьяных полицаев, за рулем?
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Я.

сегодня, 10:46
отлично. новый способ борьбы с пробками на дорогах города.
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