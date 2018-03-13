524 пьяных водителя поймали в Липецкой области за 2 месяца

55 пьяных за рулем попались только за три дня

В течение четырех дней (с 8 по 11 марта) повышенное внимание сотрудников ГИБДД было направлено на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.



В это время на территории нашего региона проводились повсеместные проверки водителей, в результате которых автоинспекторы выявили 55 водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от медицинского освидетельствования.



За два месяца этого года дорожные полицейские на территории Липецкой области выявили 524 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, причем 63 из них сели за руль, будучи уже лишенными водительских прав за это же нарушение, и теперь им грозит уголовная ответственность, сообщили в управлении административных органов Липецкой области.

