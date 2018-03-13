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Евросоюз поддержал Украину в газовом споре

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#ЕС #Евросоюз #газ #Газпром #Нафтогаз
Евросоюз поддержал Украину в газовом споре

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» начать поставку газа Украине. Она также заявила о готовности Еврокомиссии возобновить трёхсторонние переговоры по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Между тем Киев намерен добиваться новых компенсаций в судебном порядке.

«Газпром» должен выполнить все договорные обязательства перед Украиной. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини, - сообщает РИА-Новости.

По ее словам, Европейская комиссия активно работает в этом направлении и готова возобновить трехсторонние переговоры. Обсуждение ситуации, считает Могерини, будет эффективным инструментом в урегулировании разногласий. Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что газовый вопрос — это дело компаний, и трехсторонние переговоры не планируются.

Ранее, 7 марта, в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража». 2 марта украинская компания «Нафтогаз» призвала украинцев потерпеть, экономя газ ради того, чтобы насолить российскому «Газпрому» и президенту России Владимиру Путину.

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией. Международный суд также обязал возобновить поставки газа на Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год.
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#ЕС #Евросоюз #газ #Газпром #Нафтогаз

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