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Ельчанин Валерий Таганов стал мастером спорта международного класса

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#Валерий Таганов #мастер спорта международного класса #бодибилдинг #метро
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Ельчанин Валерий Таганов стал мастером спорта международного класса

Несломленный трагедией парень покоряет вершину за вершиной

GOROD48 неоднократно рассказывал историю ельчанина, пострадавшего в аварии в московском метрополитене 15 июля 2014 года. Тогда, на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии в результате техногенной аварии, которая стала крупнейшей в истории метро в России, погибли 24 человека. Ельчанин Валерий Таганов в результате остался инвалидом. Но, прикованный к инвалидной коляске парень не сдался, стал заниматься бодибилдингом, создал в Ельце реабилитационный центр для спорстменов-инвалидов.

Валерий участвует в крупнейших состязаниях по бодибилдингу. В прошлом году он принял участие в чемпионате мира и чемпионате России, в которых занял первые места. И вот стало известно, что Валерию Таганову присвоено звание Мастера спорта международного класса.

Соответствующие документы и слова благодарности всем, кто в него верил, кто ему помогал, Валерий опубликовал в социальных сетях.

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#Валерий Таганов #мастер спорта международного класса #бодибилдинг #метро
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