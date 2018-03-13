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Подозреваемый в убийстве «розочкой» арестован

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#убийство
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Подозреваемый в убийстве «розочкой» арестован

Подозреваемый угрожал свидетелю.

Прокуратура Советского района Липецка поддержала ходатайство следственных органов о заключении под стражу 27-летнего, подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого, истыканный т.н. «розочкой», нашли  10 марта  в квартире по улице Циолковского.

Подозреваемый ранее судим за совершение корыстных преступлений, не проживает по месту регистрации, высказывал угрозы в адрес свидетеля, не имеет семейных привязанностей. 

В этой связи прокурор, участвующий в рассмотрении ходатайства следователя, пришел к выводу о невозможности избрания более мягкой меры пресечения.

Суд согласился с мнением прокурора, удовлетворив ходатайство о заключении подозреваемого под стражу на время расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
669
#убийство
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