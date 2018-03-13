Общество

сегодня, 10:10

В горсовете не определились с похоронами липчан

18 2139
#похороны #кладбище
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В горсовете не определились с похоронами липчан

Новое положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" не стало лучше старого.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели новое положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения", предложенное председателем департамента ЖКХ мэрии Евгением Лепекиным.

Этот вопрос появился в повестке дня горсовета в прошлом году, после ряда инцидентов на кладбищах города, спровоцированных действиями МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка", - муниципальная организация активно препятствовала погребению покойников частными ритуальными бюро в так называемые родственные могилы. В то же время такие захоронения проходили без скандалов, если организацию похорон брала на себя муниципальная организация. Три раза в такие скандалы были вынуждены вмешиваться СМИ и полиция. А потом выяснилось, что в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи 150 тысяч рублей смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину (из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище).

В итоге в горсовете решили обновить действующее в Липецке с 2009 года положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения". Главный вопрос, который нужно было утрясти законодательно, состоял в четком определении дубликатов документов как оснований для такого рода погребений (в МБУ отказывались считать дубликаты документами без наличия подлинников, часто утерянных родственниками покойных).     
 
По словам Евгения Лепекина, действующее положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" потребовало не значительной доработки, а полного изменения. Однако предложенный документ никого не удовлетворил. 

Так, начальник экспертно-аналитического управления горсовета Олег Горбунов заявил, что данное положение нужно дорабатывать. К такому выводу специалисты управления пришли после изучения опыта Тулы, Калуги, Ярославля, Орла, Воронежа и Белгорода. Олег Горбунов указал, что не решен главный вопрос - с дубликатами документов, которые в МБУ отказываются считать таковыми. Прокуратура то же была против данного законопроекта. Свои претензии к документу имела и Счетная палата Липецка. 

В итоге большинством голосов депутаты отправили положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" на доработку. 

18 2139
#похороны #кладбище
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Комментарии (18)

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Это для я

4 минуты назад
Лепёкину закон не указ. Он что хотел то и воротил.
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Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !

10 минут назад
А разве я не прав ?!!! Большинство согласятся со мной не так ли , а? Если Россия большая ,то не означает ,что нужно засорять земли ,а в частности в нашем черноземном районе ! Придет время когда будет поздно кусать свои локоточки и страдать по поводу нехватки плодородных земель ! Гаражи -снести , погосты закрыть , ТБО переработать ! Выделить средства крематории а не на набережную и на каменный лог !!!! Хватит херовиной заниматься -ПОРА браться за дело ! Все сжигать и развеять !
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Я

15 минут назад
в 2016 без проблем захоронил в родственную могилу на старом Косырёвском. Захоронение делала частная контора. Показал смотрителю подлинники документов, вместе на газельке доехали до места захоронения, смотритель осмотрел место. И на этом всё. Ещё ранее делал захоронение, тоже всё норм. Если делать всё по закону, никаких проблем у вас не будет
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Сселки

16 минут назад
Снять Лепёкина, а иначе разворует всё.
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Мария

18 минут назад
Что творится ? Весь город знает , что Лепекин организовал группу взяточников , которые наживались на горе людей , прокуратура задержала с поличным 150000 руб , а Лепекин работает дальше организовывает теперь подобную схему взяток по ЖКХ. Ведь он предложил жителям собирать деньги на благоустройство дворов . Пустили козла в огород !
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Вопросик

20 минут назад
Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ ! , прах можно развеять на мостушке каменного лога !!!!! а ещё говорят у нас нет креативу ! потряс !
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Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !

сегодня, 11:35
В Липецке давно пора построить крематории ,а иначе не успеешь оглянуться как свободных земель не останется , вокруг будут одни промзоны , гаражи , коттеджи , сады ,кладбища и полигоны ТБО и в итоге негде будет шагу шагнуть , отдохнуть от городского шума и суеты ! А прах можно развеять над рекой или мостушке каменного лога!
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А знаете

сегодня, 11:34
Откуда взялся этот бестолковый персонаж Лепёкин? Его мать всю жизнь работает зав. столовой областной администрации...Оказывается этого достаточно что бы сынок не имея никагого опыта работы в этой сфере возглавил депортамент ЖКХ.....Вот как бывает....
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деревенщина

сегодня, 11:23
похоронная мафия бессмертна!
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Рубеж

сегодня, 11:08
Маразм крепчал. С покойниками разобраться не могут, а мы от них еще ждем решения более сложных задач. ПОЗОР!
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