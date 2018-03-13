Общество
сегодня, 10:10
В горсовете не определились с похоронами липчан
Новое положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" не стало лучше старого.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели новое положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения", предложенное председателем департамента ЖКХ мэрии Евгением Лепекиным.
Этот вопрос появился в повестке дня горсовета в прошлом году, после ряда инцидентов на кладбищах города, спровоцированных действиями МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка", - муниципальная организация активно препятствовала погребению покойников частными ритуальными бюро в так называемые родственные могилы. В то же время такие захоронения проходили без скандалов, если организацию похорон брала на себя муниципальная организация. Три раза в такие скандалы были вынуждены вмешиваться СМИ и полиция. А потом выяснилось, что в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи 150 тысяч рублей смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину (из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище).
В итоге в горсовете решили обновить действующее в Липецке с 2009 года положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения". Главный вопрос, который нужно было утрясти законодательно, состоял в четком определении дубликатов документов как оснований для такого рода погребений (в МБУ отказывались считать дубликаты документами без наличия подлинников, часто утерянных родственниками покойных).
По словам Евгения Лепекина, действующее положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" потребовало не значительной доработки, а полного изменения. Однако предложенный документ никого не удовлетворил.
Так, начальник экспертно-аналитического управления горсовета Олег Горбунов заявил, что данное положение нужно дорабатывать. К такому выводу специалисты управления пришли после изучения опыта Тулы, Калуги, Ярославля, Орла, Воронежа и Белгорода. Олег Горбунов указал, что не решен главный вопрос - с дубликатами документов, которые в МБУ отказываются считать таковыми. Прокуратура то же была против данного законопроекта. Свои претензии к документу имела и Счетная палата Липецка.
В итоге большинством голосов депутаты отправили положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" на доработку.
Этот вопрос появился в повестке дня горсовета в прошлом году, после ряда инцидентов на кладбищах города, спровоцированных действиями МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка", - муниципальная организация активно препятствовала погребению покойников частными ритуальными бюро в так называемые родственные могилы. В то же время такие захоронения проходили без скандалов, если организацию похорон брала на себя муниципальная организация. Три раза в такие скандалы были вынуждены вмешиваться СМИ и полиция. А потом выяснилось, что в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи 150 тысяч рублей смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину (из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище).
В итоге в горсовете решили обновить действующее в Липецке с 2009 года положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения". Главный вопрос, который нужно было утрясти законодательно, состоял в четком определении дубликатов документов как оснований для такого рода погребений (в МБУ отказывались считать дубликаты документами без наличия подлинников, часто утерянных родственниками покойных).
По словам Евгения Лепекина, действующее положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" потребовало не значительной доработки, а полного изменения. Однако предложенный документ никого не удовлетворил.
Так, начальник экспертно-аналитического управления горсовета Олег Горбунов заявил, что данное положение нужно дорабатывать. К такому выводу специалисты управления пришли после изучения опыта Тулы, Калуги, Ярославля, Орла, Воронежа и Белгорода. Олег Горбунов указал, что не решен главный вопрос - с дубликатами документов, которые в МБУ отказываются считать таковыми. Прокуратура то же была против данного законопроекта. Свои претензии к документу имела и Счетная палата Липецка.
В итоге большинством голосов депутаты отправили положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения" на доработку.
Это для я
Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !
Я
Сселки
Мария
Вопросик
Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !
А знаете
деревенщина
Рубеж