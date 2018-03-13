Дети из Липецкой области смогли пообщаться с известным режиссером

В рамках проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей».

В Липецкой области продолжается реализация проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей». Как сообщает областной центр культуры, народного творчества и кино, в рамках проекта прошел вебинар с участием известного режиссера анимационного кино Сергея Серёгина и его учеников, студентов Сергиево-Посадского филиала ВГИКа. В on-line встрече приняли участие ребята из разных регионов России, в том числе и из села Становое, поселка Добринка, Усмани, Ельца, Задонска.



- Встреча получилась очень интересной и познавательной, - отмечают в областном центре культуры, народного творчества и кино. - Участники детских киноклубов подготовили множество самых разнообразных вопросов: всегда ли режиссеры-аниматоры работают на компьютере; можно ли брать музыку для мультфильмов из интернета; как появляются идеи для мультфильмов; как сделать мультик из пластилина; будет ли продолжение у анимационного фильма «Тайна Сухаревой башни». Состоялась и традиционная викторина. В этот раз ее героем был замечательный детский писатель Юрий Коваль. Его книги стали призами для победителей викторины. Среди призеров Михаил Кожевников из города Ельца, задавший, по мнению организаторов вебинара «современный» вопрос: «Что сложнее снимать в анимации: рисованный мультфильм или 3Д?».



Фото ocknt48.ru