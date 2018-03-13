Культура

сегодня, 00:20

Дети из Липецкой области смогли пообщаться с известным режиссером

2 211
#кино #дети

В рамках проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей».

В Липецкой области продолжается реализация проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей». Как сообщает областной центр культуры, народного творчества и кино, в рамках проекта прошел вебинар с участием известного режиссера анимационного кино Сергея Серёгина и его учеников, студентов Сергиево-Посадского филиала ВГИКа. В on-line встрече приняли участие ребята из разных регионов России, в том числе и из села Становое, поселка Добринка, Усмани, Ельца, Задонска.

- Встреча получилась очень интересной и познавательной, - отмечают в областном центре культуры, народного творчества и кино. - Участники детских киноклубов подготовили множество самых разнообразных вопросов: всегда ли режиссеры-аниматоры работают на компьютере; можно ли брать музыку для мультфильмов из интернета; как появляются идеи для мультфильмов; как сделать мультик из пластилина; будет ли продолжение у анимационного фильма «Тайна Сухаревой башни». Состоялась и традиционная викторина. В этот раз ее героем был замечательный детский писатель Юрий Коваль. Его книги стали призами для победителей викторины. Среди призеров Михаил Кожевников из города Ельца, задавший, по мнению организаторов вебинара «современный» вопрос: «Что сложнее снимать в анимации: рисованный мультфильм или 3Д?».

Фото ocknt48.ru
2 211
#кино #дети

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Sergey

12 минут назад
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
ответить

гость

24 минуты назад
[b]полужирный текст[/b]
ответить

Еще в рубрике

Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ
#выборы #концерт #кино
4
Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ

вчера, 23:08

Культура
На выставке «Интурмаркет-2018» презентовали «Липецкую землю»
#выставка #туризм
2
На выставке «Интурмаркет-2018» презентовали «Липецкую землю»

вчера, 17:22

Культура
В Задонске выставят картины «Зимнего пленэра»
#выставка
1
В Задонске выставят картины «Зимнего пленэра»

вчера, 16:36

Культура
В Липецкой области ищут поэтов-песенников среди молодежи
#конкурс
2
В Липецкой области ищут поэтов-песенников среди молодежи

вчера, 15:48

Культура
В Липецке отметят юбилей двух великих композиторов концертом
#концерт
1
В Липецке отметят юбилей двух великих композиторов концертом

вчера, 13:04

Культура
В Липецкой области пройдет этап всероссийского конкурса чтецов
#конкурс
В Липецкой области пройдет этап всероссийского конкурса чтецов

вчера, 12:54

Культура