Происшествия
вчера, 22:01
В Липецке сгорел садовый домик
Пожар произошел в товариществе "Тракторостроитель-1"
В 19:02 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового дома в Липецк, садоводческом товариществе «Тракторостроитель-1», на ул. Вишневая, д. 17.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Андрей
никакой конкретики