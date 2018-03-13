Происшествия

вчера, 22:01

В Липецке сгорел садовый домик

2 585
#пожар
В Липецке сгорел садовый домик

Пожар произошел в товариществе "Тракторостроитель-1"

В 19:02 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового дома  в Липецк, садоводческом товариществе «Тракторостроитель-1», на ул. Вишневая, д. 17. 

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 585
#пожар

Комментарии (2)

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Андрей

вчера, 23:22
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никакой конкретики

вчера, 23:17
Может не загорания а возгорания? И уничтожены сгораемые конструкции это наверное по нашему -дотла
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