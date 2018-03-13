В Липецке сгорел садовый домик

Пожар произошел в товариществе "Тракторостроитель-1"

В 19:02 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового дома в Липецк, садоводческом товариществе «Тракторостроитель-1», на ул. Вишневая, д. 17.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.