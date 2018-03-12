Общество

сегодня, 19:29

Потребительская корзина в Липецкой области остается одной из самых дешевых в стране

18 844
#потребительская корзина
Потребительская корзина в Липецкой области остается одной из самых дешевых в стране

Стоимость фиксированного набора продуктов - самая дешевая в ЦФО

По данным Росстата в феврале текущего года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, в Липецкой области составила 3145,23 руб. Это на 684 руб или на 22% меньше, чем в среднем по РФ. По данному показателю Липецкая область заняла 1 место в ЦФО и 2 место среди 85 субъектов РФ.

В феврале в нашем регионе снижены цены на 11 наименований социально значимых продуктов. Наиболее существенно подешевели крупа гречневая-ядрица – на 6,85%, лук репчатый – на 2,89%, мука пшеничная – на 4,11%, свинина – на 2,27%. Повысились цены на овощи и яблоки, что связано с сезонным фактором, однако уровень цен на эти продукты остается в Липецкой области одним из самых низких в ЦФО. В Липецкой области зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на рыбу мороженую, масло сливочное, сахар-песок, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрица, капусту белокочанную, лук репчатый. В январе текущего года Липецкая область также заняла 2 место в РФ по стоимости потребительской корзины, сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
18 844
#потребительская корзина

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Валерий

45 минут назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
ответить

Саня эксперт

50 минут назад
Нет ничего удивительного, если конечно кушать самое гнилое, с сойей, с консервантами и ароматизаторами
ответить

может

54 минуты назад
Она самая дешевая из-за того,что у нас зарплата самая низкая по стране?В цену товара напрямую заложена зарплата рабочего,его изготовившего.
ответить

WAX

57 минут назад
Сразу видно для кого Росстат инфу делает,вся стата бред сивой кобылы, пусть едут за 20 км от города там цены на 20% выше чем в городе.
ответить

Алексей П

59 минут назад
О как брешут...
ответить

Веня

сегодня, 21:21
они предлагают бегать по магазинам....купить на соколе сахар, потом на ЛТЗ овсянку, картошку на сырком...дебилы, засуньте себе эту корзину в дупло...ах не влезает?..после 18 марта влезет не переживайте, задутые чинуши,
ответить

Мен

сегодня, 21:12
Нищеброды активировались
ответить

Липки!!!

сегодня, 20:48
хоть Путин Липецк не забывает,только о нас и думает!!!
ответить

гость

сегодня, 20:47
Рыба дорогая, колбасы дорогие и вкус их плохой, сл.масло дорогое, молочные продукты: творог, сметана, кефир - дорогие, торты дорогие, хлеб тоже не дешевый, яблоки дорогие. Что дешево?
ответить

444

сегодня, 20:30
Затолкать бы в одно место эту вашу карзину, болтуны хреновы.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

С апреля липчане смогут летать в Краснодар и Турцию
#аэропорт #полеты
12
С апреля липчане смогут летать в Краснодар и Турцию

сегодня, 19:23

Общество
Олег Королев поднялся в медиарейтинге
#медиарейтинг
36
Олег Королев поднялся в медиарейтинге

сегодня, 17:09

Общество
Липчанам рассказали о важности объятий
#обнимашки #объятия
15
Липчанам рассказали о важности объятий

сегодня, 16:57

Общество
Петровский мост закроют 23 марта
#Петровский мост
44
Петровский мост закроют 23 марта

сегодня, 16:33

Общество
В Липецке посадят 80 га леса
#Озеленение
8
В Липецке посадят 80 га леса

сегодня, 16:06

Общество
В Липецке зарегистрированы случаи «свиного гриппа»
#Грипп
9
В Липецке зарегистрированы случаи «свиного гриппа»

сегодня, 15:51

Общество