Потребительская корзина в Липецкой области остается одной из самых дешевых в стране

Стоимость фиксированного набора продуктов - самая дешевая в ЦФО

По данным Росстата в феврале текущего года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, в Липецкой области составила 3145,23 руб. Это на 684 руб или на 22% меньше, чем в среднем по РФ. По данному показателю Липецкая область заняла 1 место в ЦФО и 2 место среди 85 субъектов РФ.



В феврале в нашем регионе снижены цены на 11 наименований социально значимых продуктов. Наиболее существенно подешевели крупа гречневая-ядрица – на 6,85%, лук репчатый – на 2,89%, мука пшеничная – на 4,11%, свинина – на 2,27%. Повысились цены на овощи и яблоки, что связано с сезонным фактором, однако уровень цен на эти продукты остается в Липецкой области одним из самых низких в ЦФО. В Липецкой области зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на рыбу мороженую, масло сливочное, сахар-песок, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрица, капусту белокочанную, лук репчатый. В январе текущего года Липецкая область также заняла 2 место в РФ по стоимости потребительской корзины, сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.