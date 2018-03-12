С апреля липчане смогут летать в Краснодар и Турцию

В апреле из липецкого аэропорта можно улететь в Краснодар, а оттуда - в Турцию стыковочным рейсом.

С 3 апреля 2018 года авиакомпании «РусЛайн» начнет осуществлять рейс Липецк - Краснодар. Полеты будут выполняться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю. Время в пути составит 1 час 40 минут, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Из Краснодара липчане смогут продолжить свое путешествие в турецкий город Самсун (со стыковкой в краснодарском аэропорту Пашковский). Можно оформить единый билет и регистрация багажа до конечного пункта.



