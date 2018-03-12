Общество

сегодня, 19:23

С апреля липчане смогут летать в Краснодар и Турцию

12 1840
#аэропорт #полеты
2
С апреля липчане смогут летать в Краснодар и Турцию

В апреле из липецкого аэропорта можно улететь в Краснодар, а оттуда - в Турцию стыковочным рейсом.

С 3 апреля 2018 года авиакомпании «РусЛайн» начнет осуществлять рейс Липецк - Краснодар. Полеты будут выполняться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю. Время в пути составит 1 час 40 минут, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из Краснодара липчане смогут продолжить свое путешествие в турецкий город Самсун (со стыковкой в краснодарском аэропорту Пашковский). Можно оформить единый билет и регистрация багажа до конечного пункта.

12 1840
#аэропорт #полеты
2

Комментарии (12)

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Валерий

32 минуты назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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так бы и написали

38 минут назад
Липчане не смогут летать в Турцию. Только лишь с пересадкой в Краснодаре.
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WAX

54 минуты назад
Ждите наплыва Турок прилетят в Матырском(болоте)водохронилеще купаться.
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111

56 минут назад
Удачи нашему Аэропорту и ждем после реконструкции миллиардный транш на сам Аэровокзал что бы был один из самых Ярких в Стране !
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Татьяна

сегодня, 20:52
Ахтунг!!! Это называется- мы не ищем лёгких путей!!!Зачем этот цирк? Если можно спокойно улететь прямым рейсом из Воронежа))))
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Сергей

сегодня, 20:39
Валерий или Илья (во всех новостях меняешь ник). Чмо ты болотное. Задолбал своей рекламой.
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Рома

сегодня, 20:30
Ценник будет конским!!! Через Москву дешевле
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Вопросик

сегодня, 20:21
а Турция,, «Океания всегда воевала с Остазией Евразией Остазией» необходима правящему режиму Океании по той причине, что Большой Брат, в представлении рядового океанца, должен всегда оставаться решительным и твёрдым в своих текущих решениях, непогрешимым и политически безошибочны
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А оно нам

сегодня, 20:19
Нах ненужно)))
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Animal planet

сегодня, 19:54
Лучше по старинке через Москву Turkish arilines.
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