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сегодня, 18:02

В Липецке изнасиловали 18-летнюю студентку

13 2870
#изнасилование
4
В Липецке изнасиловали 18-летнюю студентку

Насильник втерся к ней в доверие как покупатель по объявлению.

В Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка по факту заявления 18-летней девушки об изнасиловании. 

Насильник, личность которого установлена, втерся в доверие липчанки как покупатель по ее объявлению: девушка продавала ставшую не нужной ей мебель. В первый раз мужчина пришел к ней со своей беременной сожительницей посмотреть на продающуюся кровать. Осмотрев ее, он сказал, что приедет с деньгами и разберет ее следующий день. Однако в назначенное время девушка была в квартире не одна, и мужчина под предлогом занятости назначил новую встречу. Но и тогда его планы не удались - продавец кровати вновь была дома не одна. Но настойчивость, как говорится, города берет: в третий раз мужчина сумел застать хозяйку квартиры одну и воспользовался моментом. Он избил жертву, а потом ее изнасиловал.

Сразу же после преступления мужчина подался в бега: своей сожительнице он пояснил, что уезжает по делам в соседнюю область. 
13 2870
#изнасилование
4

Комментарии (13)

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сс

5 минут назад
лучше бы тещу изнасиловал
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Илья

30 минут назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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Андерсен

39 минут назад
По-моему, г48 эту нелепицу сам сочинил
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Ольга

42 минуты назад
Ой, ну анекдот. А если и в третий раз она опять не одна бы была, он сколько бы к ней ходил?
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Марина

55 минут назад
Город 48вы нам сказку рассказали.Что за дура захотела встретиться один на один с незнакомцем и откладывала встречу когда будет одна
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Александр

сегодня, 19:12
Не пойму откуда он знал одна она дома или не одна. Если только она сама говорила зайди попозже.
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Animal planet.

сегодня, 19:11
Маньяк-извращенец какой то,поймать и посадить.
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Олег

сегодня, 19:04
Шутки шутками,но обоим бабам не до смеха теперь
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Ахах

сегодня, 18:52
Если продаешь кровать..., ты слелал мой день)))
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сосед

сегодня, 18:46
По моему какая то лажа,все как то придумано!
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