В Липецке изнасиловали 18-летнюю студентку

Насильник втерся к ней в доверие как покупатель по объявлению.

В Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка по факту заявления 18-летней девушки об изнасиловании.



Насильник, личность которого установлена, втерся в доверие липчанки как покупатель по ее объявлению: девушка продавала ставшую не нужной ей мебель. В первый раз мужчина пришел к ней со своей беременной сожительницей посмотреть на продающуюся кровать. Осмотрев ее, он сказал, что приедет с деньгами и разберет ее следующий день. Однако в назначенное время девушка была в квартире не одна, и мужчина под предлогом занятости назначил новую встречу. Но и тогда его планы не удались - продавец кровати вновь была дома не одна. Но настойчивость, как говорится, города берет: в третий раз мужчина сумел застать хозяйку квартиры одну и воспользовался моментом. Он избил жертву, а потом ее изнасиловал.



Сразу же после преступления мужчина подался в бега: своей сожительнице он пояснил, что уезжает по делам в соседнюю область.

