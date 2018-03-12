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ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма
Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые должны состояться 18 марта 2018 года.
"Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", — сказала Могерини по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
Сам Порошенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", отметил, что Киев также не признает этих выборов, - передает РИА-Новости.
"Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", — заявил Порошенко.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").
Василич