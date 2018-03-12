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ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма‍

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#ЕС #выборы-2018 #Крым
ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма‍

Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые должны состояться 18 марта 2018 года.

Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", — сказала Могерини по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Сам Порошенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", отметил, что Киев также не признает этих выборов, - передает РИА-Новости.

"Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", — заявил Порошенко.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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#ЕС #выборы-2018 #Крым

Комментарии (1)

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Василич

53 минуты назад
Вот уж нас-₽ать на эту чурку на три кучи! Кстати, вопрос на засыпку: Евросоюз это вообще что за нелегитимное новообразование? Такого государства в списке ООН не значится... И почему эти "могерини" с большой буквы и во множественном числе?
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