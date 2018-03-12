На выставке «Интурмаркет-2018» презентовали «Липецкую землю»

В Управлении культуры и туризма подвели итоги одной престижной выставки и готовятся к следующей

Как сообщают в Управлении культуры и туризма Липецкой области, в состав делегации, презентующей успехи регионального туризма и перспективные проекты на выставке «Интурмаркет-2018», вошли представители туроператоров, органов власти, бизнес-структур, специалисты Областного Центра событийного туризма и Центра кластерного развития туризма. Возглавил ее начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков.

Стенд Липецкой области в этом году был представлен в новом обличье - главной темой в его оформлении стала идея «Липецкой земли». Это усадебный, загородный отдых, размеренный и уютный. Специалисты из других регионов, посетившие нашу экспозицию, и простые путешественники в целом положительно оценили новое видение и фирменный стиль.

Около 20 организаций и предприятий Липецкой области представили свою продукцию, событийные мероприятия, инфраструктурные проекты.

Экспертам и туристам представили межрегиональный туристический проект «Русская Черта», подписано соглашение о намерениях в сфере регионального взаимодействия по вопросу реализации проекта с представителями Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областей. Гости увидели презентацию молодежного фестиваля исторической реконструкции «Русборг», познакомились с основыми турмаршрутами в Дом романовской игрушки, узнали о возможностях корпоративного отдыха в археологическом парке «Аргамач».

Много внимания уделили событийным мероприятиям: «Фестивалю цветов» и «Раненбургскому застолью», «Антоновским яблокам», «Казачьей заставе» и фестивалю «Яблочный край, ягодный рай». Презентация кооператива «Центр туризма города Ельца», маршрутов, музеев и всемирно известного елецкого кружева особенно заинтересовала посетителей стенда.

Второй день «Интурмаркета» отвели под деловой завтрак и презентации бизнес-структур, где свои предложения для туристов презентовала гостиница «Липецк» и усадьба-отель «Казанский луг». Перспективное направление медицинского туризма охватили клиники «Андромеда» и «Семейная стоматология», а «городом дня» стал Задонск с заманчивыми маршрутами и достопримечательностями. «Событийный» блок 11 марта включал в себя презентации фестивалей «Липские воды», «Липецкое городище» и «Сиреневый рай». Кроме того, предприятия и организации нашего региона приняли участие в благотворительном аукционе, объявленном дирекцией выставки «Интурмаркет».

Завершила трехдневную программу презентация оригинального проекта Центра событийного туризма под названием «Вкусная карта», а также серия мастер-классов по росписи романовских игрушек - изделий традиционного промысла липецкой земли.

На протяжении всех выставочных дней на стенде Липецкой области работали дегустационные площадки, где гости пробовали сыры мастерской «Сыр-Бор» и частной сыроварни «Раненбургъ», мёд и наливки из усадьбы «Скорняково-Архангельское», лебедянские яблоки, целебную минеральную воду и другие натуральные продукты. В заключительный день выставки для посетителей устроили отдельную дегустацию от организаторов фестиваля «Доброе сало».

Сразу после завершения трехдневной программы «Интурмаркет-2018» откроется еще одна выставка международного масштаба, в большей степени ориентированная на развитие делового сотрудничества - московская международная туристическая выставка MITT. На ее площадках Центр событийного туризма также представит достижения Липецкой области в индустрии гостеприимства.

Фото: www.kultura48.ru