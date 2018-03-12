Олег Королев поднялся в медиарейтинге

Липецкий губернатор прибавил два пункта

Компания "Медиалогия" составила очередной рейтинг цитирования глав регионов РФ и ЦФО в феврале.Олег Королев, губернатор Липецкой области, среди глав регионов ЦФО занял 10 место, а в "общем зачете" среди глав всех регионов - 50-е. таким образом, он улучшил свои позиции по сравнению с январем на два пункта.Рейтинги "Медиалогии" строятся на основе собственной базы СМИ, которая включает на данный момент более 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.