сегодня, 17:09
Олег Королев поднялся в медиарейтинге
Липецкий губернатор прибавил два пункта
Олег Королев, губернатор Липецкой области, среди глав регионов ЦФО занял 10 место, а в "общем зачете" среди глав всех регионов - 50-е. таким образом, он улучшил свои позиции по сравнению с январем на два пункта.
Рейтинги "Медиалогии" строятся на основе собственной базы СМИ, которая включает на данный момент более 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.
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