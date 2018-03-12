Общество

сегодня, 17:09

Олег Королев поднялся в медиарейтинге

24 904
#медиарейтинг
2
Олег Королев поднялся в медиарейтинге

Липецкий губернатор прибавил два пункта

Компания "Медиалогия" составила очередной рейтинг цитирования глав регионов РФ и ЦФО в феврале.

Олег Королев, губернатор Липецкой области, среди глав регионов ЦФО занял 10 место, а в "общем зачете" среди  глав всех регионов - 50-е. таким образом, он улучшил свои позиции по сравнению с январем на два пункта.

Рейтинги "Медиалогии" строятся на основе собственной базы СМИ, которая включает на данный момент более 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

24 904
#медиарейтинг
2

Комментарии (24)

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21083.

2 минуты назад
Буду голосовать за Жириновского ! Сегодня на дибатах он сказал что Королева нужно посадить . А если Жириновский станет презедентам он расстреляет Королева и посадит его воровскую кодлу.
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1111

16 минут назад
Коля, ты эту ссылку как и никита с андреем 4-й день удалаяешь....спамщик ты......только на почту не получается ты по форумам полез
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Коля

30 минут назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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1111

47 минут назад
Олег , условка....яндекс вам в руки, так и ищите какое наказание понес....ну дальше сами знаете что искать...
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1111

49 минут назад
Марина, мне все равно за кого Вы или против кого, вот вы участвовали в прошлых выборах губернатора??? да и если не секрет за кого галку поставили?...сейчас все равно уже значения не имеет....
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Олег

50 минут назад
А че там сына своего отмазал от тюрьмы Королевич
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Марина

52 минуты назад
Наш Петрович из реального мнения липчан и до 100места не дотянет,а вы нам лапшу про 10
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Марина

53 минуты назад
Наш Петрович из реального мнения липчан и до 100места не дотянет,а вы нам лапшу про 10
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1111

сегодня, 19:14
модераторам (лично можете удалить) класс...отлично сработано ;) а главное оперативно, беру свои слова обратно...респект..
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Гость

сегодня, 18:42
Вот только из за этого, я небуду голосовать за Путина
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