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сегодня, 18:43

Липецкая вечЁрка: письмо Путину, цветы от Крида и пожар у больницы

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: письмо Путину, цветы от Крида и пожар у больницы
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 12 марта.

Больше всего внимания липчане уделили обращению 86-пенсионерки к Владимиру Путину. Женщина, постигшая в детстве ужасы фашизма, добросовестно трудившаяся всю жизнь, и ее семья не могут найти выхода из замкнутого круга равнодушия чиновников. Достигнув отчаяния, Рогожниковы попросили предать огласке их обращение на имя президента России Владимира Путина.

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про модель из Ельца. 23-летняя Ольга Ломакина прошла в следующий тур шоу «Холостяк». Девушка получила от главного героя очередного сезона проекта Егора Крида розу.

Активный отклик получила заметка насчет событий в Добром. О сложной истории общения жителя села Доброе Михаила Карякина с местной властью GOROD48 писал не раз. Жителю села, выигравшему суд у районной администрации, судебный пристав пожелал остаться жить на кладбище.

Живое обсуждение развернулось по теме пожара около больницы. На парковке у травмпункта БСМП №1 на 8 микрорайоне загорелся автомобиль. Прибывшие пожарные затушили пламя, не дав ему полностью уничтожить автомобиль.

Тем временем немало эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про итоги праздника. Двое липчан неудачно встретили 8 Марта. Они подарили любимым больничные хлопоты в связи с полученными обморожениями.

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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (4)

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Андрей

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мистер Понч

50 минут назад
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а что,там у

сегодня, 19:14
Леночки,в доме? С кем любовью, сейчас,занимается?
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раб

сегодня, 19:06
на галерах дает советы европейцам а у самого творится беспредел как все это противно ну почему многие не понимают и опять будут голосовать за него .
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