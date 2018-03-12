В Задонске выставят картины «Зимнего пленэра»

16 марта в Задонском центре культуры и досуга состоится открытие выставки «Зимний пленэр в Задонске».

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Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, девять авторов-участников пленэра представили на выставку 50 живописных произведений, основными темами которых стали "Исторические и архитектурные памятники Задонска", "Задонские дворики" и праздник «Масленица". Среди картин особенно выделяются пейзажи зимнего Задонска с куполами храмов, поэтичные зарисовки колоколен и монастырских двориков, погруженных в состояние затишья, не омраченного суетой повседневности. Этюды наполнены вдохновением и пробуждают желание воочию увидеть эти прекрасные русские места.Пленэр в Задонске организовал в феврале Липецкий областной выставочный зал в рамках ежегодного проекта «Горизонты». Соорганизатором пленэра стал Паломнический центр Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, который предоставил прекрасные условия для проживания художников.Целью проекта "Горизонты" являются активизация культурной жизни области, популяризация изобразительного искусства и создание произведений о Липецкой земле.Итоговая выставка пленэра будет работать до 16 апреля 2018 года. Открытие - в 16.00. Позже аналогичная выставка пройдет и в областном центре.