Происшествия
сегодня, 16:23
Участники драки в больнице отказались снимать побои
Конфликт произошел в БСМП №1.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полицией вынесено постановление о прекращении расследования конфликта в больнице скорой медицинской помощи в Липецке. Напомним, в конце января там подрались заведующий отделением экстренной помощи и жена пациента.
Известно, что стороны конфликта отказались проходить какие-либо медицинские обследования, снимать побои. В связи с этим стало невозможно установить вред здоровью, причиненный той или иной стороне в ходе драки. Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас материалы проверки находятся в прокуратуре, где будет дана оценка обоснованности такого решения.
Драка в БСМП №1 произошла днем 27 января. Жена пациента отделения экстренной помощи пожаловалась на то, что врач зажал ее в женском туалете, ударил головой о стену и схватил за горло. А у главного врача лечебного учреждения сложилась иная картина: это жена пациента напала на его подчиненного.
Известно, что стороны конфликта отказались проходить какие-либо медицинские обследования, снимать побои. В связи с этим стало невозможно установить вред здоровью, причиненный той или иной стороне в ходе драки. Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас материалы проверки находятся в прокуратуре, где будет дана оценка обоснованности такого решения.
Драка в БСМП №1 произошла днем 27 января. Жена пациента отделения экстренной помощи пожаловалась на то, что врач зажал ее в женском туалете, ударил головой о стену и схватил за горло. А у главного врача лечебного учреждения сложилась иная картина: это жена пациента напала на его подчиненного.
Игорь
Крекен